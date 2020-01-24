Братья Березуцкие возвращаются в ЦСКА
Бывшие футболисты ЦСКА и сборной России Алексей и Василий Березуцкие будут работать в армейском клубе. Об этом сообщил футбольный комментатор Нобель Арустамян.
Бывшие футболисты ЦСКА и сборной России Алексей и Василий Березуцкие будут работать в армейском клубе. Об этом сообщил футбольный комментатор Нобель Арустамян.
«Братья Березуцкие возвращаются в ЦСКА. Клуб уже контактировал с экс-игроками: Василий и Алексей приезжали на «ВЭБ-Арену» и встречались с президентом Евгением Гинером и Романом Бабаевым.
Конкретная должность Березуцких пока неизвестна. Легенды провели некоторое время в клубе, в ближайшее время поедут на сборы в Кампоамор, чтобы теснее пообщаться с командой и понять, какое направление им интересно.
Насколько я понимаю, самый вероятный вариант для братьев — работа в селекционном отделе. Вполне вероятно, через несколько лет
Последним местом работы братьев Березуцких был голландский «Витесс», из которого они ушли вместе с главным тренером Леонидом Слуцким.