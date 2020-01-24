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18:29 (мск), источник: Sport24

Братья Березуцкие возвращаются в ЦСКА

Бывшие футболисты ЦСКА и сборной России Алексей и Василий Березуцкие будут работать в армейском клубе. Об этом сообщил футбольный комментатор Нобель Арустамян.

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Источник: Sport24

«Братья Березуцкие возвращаются в ЦСКА. Клуб уже контактировал с экс-игроками: Василий и Алексей приезжали на «ВЭБ-Арену» и встречались с президентом Евгением Гинером и Романом Бабаевым.

Конкретная должность Березуцких пока неизвестна. Легенды провели некоторое время в клубе, в ближайшее время поедут на сборы в Кампоамор, чтобы теснее пообщаться с командой и понять, какое направление им интересно.

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Братья Березуцкие: точка в карьере

Насколько я понимаю, самый вероятный вариант для братьев — работа в селекционном отделе. Вполне вероятно, через несколько лет кто-то из Березуцких дорастет до должности спортивного директора. Хотя нельзя исключать и другие направления работы в армейском клубе Алексея и Василия", — написал Арустамян в своем телеграм-канале.

Последним местом работы братьев Березуцких был голландский «Витесс», из которого они ушли вместе с главным тренером Леонидом Слуцким.

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20 декабря 2018© Ньюстюб
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