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20:28 (мск), источник: ТАСС

РФС признал неправомерным переизбрание Прядкина на пост президента РПЛ

ТАСС, 24 января. Избирательный комитет Российского футбольного союза (РФС) признал неправомерным переизбрание президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина на новый пятилетний срок. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В пятницу на заседании комитета был рассмотрен протокол выборов главы премьер-лиги, поступивший в распоряжение РФС 22 января. 58-летний Прядкин был досрочно переизбран 16 января на заседании общего собрания клубов РПЛ. Изначально выборы должны были состояться в апреле, когда подходил к концу срок полномочий президента организации.

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РФС обязал РПЛ провести выборы президента организации в течение трех месяцев с момента вынесения решения избиркома, отметив, что устав РПЛ не соответствует в отдельных частях законодательству РФ, а также регламенту Международной федерации футбола (ФИФА) и уставу РФС. В качестве обязательных условий для выборов нового главы премьер-лиги РФС назвал разумные сроки выдвижения кандидатур, обеспечивающие открытость и прозрачность выборов (не позднее чем за 40 дней до даты их проведения), а также соблюдение сроков формирования итогового списка кандидатов с последующим уведомлением РФС (не позднее чем за 30 дней до выборов).

РФС заявил, что выборы нового главы РПЛ должны пройти в полном соответствии с уставами ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциации (УЕФА), и обязал РПЛ привести свой устав в соответствие с действующим законодательством РФ, регламентирующими документами ФИФА, уставом РФС в срок до 30 июня 2020 года. Решение избиркома РФС вступает в силу с момента принятия и может быть обжаловано в апелляционном избиркоме РФС в течение трех рабочих дней.

Прядкин работает в РПЛ (до 2018 года — Российская футбольная премьер-лига) с 2001 года. С 2007 года он занимает пост президента. В предыдущий раз он был переизбран 21 апреля 2015 года.

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