РФС признал неправомерным переизбрание Прядкина на пост президента РПЛ
ТАСС, 24 января. Избирательный комитет Российского футбольного союза (РФС) признал неправомерным переизбрание президента Российской
ТАСС, 24 января. Избирательный комитет Российского футбольного союза (РФС) признал неправомерным переизбрание президента Российской
В пятницу на заседании комитета был рассмотрен протокол выборов главы
РФС обязал РПЛ провести выборы президента организации в течение трех месяцев с момента вынесения решения избиркома, отметив, что устав РПЛ не соответствует в отдельных частях законодательству РФ, а также регламенту Международной федерации футбола (ФИФА) и уставу РФС. В качестве обязательных условий для выборов нового главы
РФС заявил, что выборы нового главы РПЛ должны пройти в полном соответствии с уставами ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциации (УЕФА), и обязал РПЛ привести свой устав в соответствие с действующим законодательством РФ, регламентирующими документами ФИФА, уставом РФС в срок до 30 июня 2020 года. Решение избиркома РФС вступает в силу с момента принятия и может быть обжаловано в апелляционном избиркоме РФС в течение трех рабочих дней.
Прядкин работает в РПЛ (до 2018 года — Российская футбольная премьер-лига) с 2001 года. С 2007 года он занимает пост президента. В предыдущий раз он был переизбран 21 апреля 2015 года.