Red Bull не намерен покупать «Спартак»
Австрийская компания Red Bull не намерена покупать московский «Спартак», сообщает Salzburger Nachrichten.
Австрийская компания Red Bull не намерена покупать московский «Спартак», сообщает Salzburger Nachrichten.
Согласно информации источника, слухи о возможном переходе
По его словам, эта инициатива должна быть реализована в 2023 году. До того времени он планирует «завершить все инфраструктурные перестройки и найти новые источники для реального самофинансирования “Спартака”, которые бы не зависели от акционеров».
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