Комличенко почти в «Динамо», Чалов не уедет в АПЛ

Источник: Спорт-Экспресс

Комличенко станет динамовцем уже сегодня?

Уже и в самой Чехии не скрывают очевидный факт: нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко скоро перейдет в «Динамо». Чешская команда подтвердила, что форвард отправился в Москву на переговоры с новой командой.

— Николай сейчас занимается конкретным трансферным предложением, — цитирует сайт «Млады» спортивного директора Йозефа Джиноха. — Он получил разрешение от клуба и покинул команду. Вопрос должен решиться в ближайшие дни.

Вчера Комличенко должен был пройти медосмотр в московской команде. Если со здоровьем форварда все в порядке, то уже сегодня он подпишет контракт с бело-голубыми до лета 2024 года.

По данным «СЭ», руководству «Динамо» удалось сбить цену на форварда почти на 1,5 миллиона евро. Изначально «Млада Болеслав» запрашивала за трансфер около 5 миллионов, что не устраивало москвичей. Чехи аргументировали повышение стоимости по сравнению с летом (3,7 миллиона) дебютом в сборной России.

Кроме того, на сайте Transfermarkt.de цена футболиста за последние полгода возросла на 2 миллиона евро — с 3,5 до 5,5 миллиона. Однако «Динамо» в результате довольно длительных переговоров удалось сбить стоимость до приемлемых 3,5 миллиона.

В минувшем сезоне Комличенко в 33 матчах за «Младу Болеслав» забил 29 голов. В нынешнем — 13 мячей в 20 встречах.

Краневиттер ушел из «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер покинул клуб, сообщает официальный Twitter сине-бело-голубых.

— «Зенит» и аргентинский полузащитник достигли договоренности о дальнейшем продолжении карьеры футболиста, — говорится в заявлении клуба. — Сине-бело-голубые благодарят Матиаса Краневиттера и желают спортивных успехов.

Ранее сообщалось, что 26-летний аргентинец подписал контракт с мексиканским «Монтерреем». В социальных сетях появилось несколько видео, где экс-полузащитник «Атлетико» уже приехал в расположение клуба.

В текущем сезоне Краневиттер провел четыре матча. Его контракт с петербургским клубом истекал летом 2021 года.

Читайте также Названо условие перехода Чалова в «Челси»

Чалов останется в России?

Нападающий ЦСКА Федор Чалов не уедет в АПЛ в это трансферное окно, сообщает Daily Star. «Челси» и «Вест Хэм» отказались от идеи приобрести игрока из-за высокой цены. Ни один из клубов не готов платить 25 миллионов фунтов (29,7 миллиона евро), а армейцы не желают отдавать форварда в аренду, либо продавать за меньшие деньги.

«Челси» ищет игрока на замену Тэмми Эбрахаму, который получил травму. «Вест Хэму» нужен форвард для разнообразия атакующей игры.

21-летний Чалов в текущем сезоне провел 27 матчей за ЦСКА во всех турнирах и забил шесть мячей.

ЦСКА упустил словацкого форварда

Нападающий «Жилины» и сборной Словакии Роберт Боженик перейдет в «Фейеноорд», информирует Rijnmond.nl. Уже сегодня он прибудет в Роттердам для оформления сделки. Переговоры находятся на финальной стадии.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Гамбург» интересовались игроком. Армейцы готовы были заплатить 6 миллионов евро, а немецкий клуб вдвое меньше.

При этом на этой неделе также появилась информация, что 20-летний словак близок к переходу именно в «Гамбург».

В текущем сезоне Боженик провел 17 матчей за «Жилину» и забил три мяча при четырех голевых передачах.

«Локо» собирается продать Алексея Миранчука в Европу

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе в интервью заявил, что в клубе ведут работу по трансферу полузащитника Алексея Миранчука в европейский клуб.

— Сейчас мы пытаемся проработать трансфер Алексея за границу и взаимодействуем с его агентом в полном контакте, действуем, как в одной команде, — сказал Кикнадзе «Известиям». — Есть целый ряд агентов, с которыми мы работаем и находимся в одной лодке. Стремимся к общему успеху, а не к попыткам объегорить друг друга, что тоже неоднократно случалось за прошлый год.

Ранее в прессе появлялась информация об интересе к 24-летнему футболисту из Италии и Англии. В текущем сезоне он провел 21 матч во всех турнирах за «Локомотив», забил девять мячей и сделал четыре голевых передачи. Всего за «Локо» у Алексея 212 игр и 34 гола.

«ПСЖ» и «Ювентус» готовят обмен

Защитник «ПСЖ» Левен Кюрзава может перебраться в «Ювентус». Как сообщает официальный сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, клубы обсуждают обмен игроками.