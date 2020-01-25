Гол Тарасова помог «Рубину» обыграть «Слован» в товарищеском матче
«Рубин» обыграл словацкий «Слован» в товарищеском матче.
«Рубин» обыграл словацкий «Слован» в товарищеском матче.
Встреча проходила в турецком Белеке и завершилась со счётом 2:1.
Первый гол был забит на 41-й минуте матча. После подачи углового Дарко Йевтичем ворота соперника ударом головой поразил Дмитрий Тарасов, который находится в «Рубине» не просмотре. На 66-й минуте полузащитник «Слована» Ален Мустафич сравнял счёт. Победу казанской команде принёс результативный удар Александра Зуева на 79-й минуте.
«Рубин» начинал матч в следующем составе: Ив. Коновалов, Тарасов, Старфельт, Данченко, Степанов, Подберёзкин, Иг. Коновалов, Зурико, Йевтич, Кварацхелия, Марков.
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