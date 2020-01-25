Гол Тарасова помог «Рубину» обыграть «Слован» в товарищеском матче

Встреча проходила в турецком Белеке и завершилась со счётом 2:1.

Первый гол был забит на 41-й минуте матча. После подачи углового Дарко Йевтичем ворота соперника ударом головой поразил Дмитрий Тарасов, который находится в «Рубине» не просмотре. На 66-й минуте полузащитник «Слована» Ален Мустафич сравнял счёт. Победу казанской команде принёс результативный удар Александра Зуева на 79-й минуте.