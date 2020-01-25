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16:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Влашича помог ЦСКА обыграть ЛАСК в товарищеском матче

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Футболисты московского ЦСКА победили австрийский ЛАСК в товарищеском матче на сборе в Испании.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Кампоаморе, завершилась со счетом 2:1, в составе армейцев дубль оформил Никола Влашич (16-я и 88-я минуты). У проигравших отличился Хусейн Балич (60).

ЦСКА в пятницу в рамках сбора в Кампоаморе переиграл ирландский «Дандолк» (2:0).

Следующий сбор команда Виктора Ганчаренко также проведет в Испании.

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