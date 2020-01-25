Тренер «Сочи»: Кокорину по силам заиграть в топ-команде лучших европейских чемпионатов
Главный тренер сочинцев Владимир Федотов — о подготовке ко второй части сезона, состоянии команды,
Главный тренер сочинцев Владимир Федотов — о подготовке ко второй части сезона, состоянии команды,
В первой части сезона «Оренбург» Федотова сенсационно одолел «Спартак», «Локомотив» и «Динамо». Однако после декабрьского поражения от «Тамбова» (0:3) специалист покинул клуб и вскоре подписал с «Сочи» контракт на два с половиной года. Черноморцы, зимовавшие на последнем месте, потеряли Федора Кудряшова, зато на прошлой неделе стало известно о полугодичной аренде Александра Кокорина. В разговоре с корреспондентом «СЭ» наставник рассказал, почему его новая команда будет удивлять в весенней стадии.
— Подготовку начали еще в Сочи, — начал Федотов. — Там провели обследование, двумя группами два дня потренировались, а потом вылетели на сбор в Турцию. Отличная погода почти без дождей, комфортные условия. Запланированный объем работы выполнили и провели два контрольных матчах двумя составами. Мы лучше узнали ребят, а они хорошо отнеслись к тренировкам. Все работали, терпели и выкладывались полностью.
— Ваши команды часто преподносили сюрпризы. Как это будет делать «Сочи» с учетом тяжелого турнирного положения?
— С первых дней работы мы договорились не оборачиваться назад. Все прекрасно понимают непростую ситуацию в чемпионате, но невозможное возможно. Мы настаиваем, что к возобновлению сезона надо просто набрать отличную форму и подойти в хорошем психологическом состоянии. Конечно, не все зависит от нас, но в каждом матче мы будем настраиваться на победу.
— В какой футбол при вас будет играть сочинская команда?
— Наши болельщики соскучились по победам, так что, прежде всего, мы должны добиваться результата. В нашей ситуации никого не будет интересовать красивая, но не приносящая очков игра. Истинные болельщики оценят самоотверженные единоборства, грамотную игру без мяча. Естественно, «Сочи» будет играть в командный футбол, который будет приносить удовольствие через тяжелый труд самим ребятам. Футбол должен быть сбалансированным. Лидеры любого чемпионата много забивают и мало пропускают, они надежны в обороне, переходах в атаку и возвращении в оборону.
— Все же, в товарищеских матчах с румынской и австрийской командами у «Сочи» две нулевые ничьи.
— В первой игре удавалось многое. Мы создали 12 голевых моментов, но здорово сыграли вратари. Для нас было неважно, кто нам противостоял, хоть соперник и ближе к возобновлению своего чемпионата. Неоднократно ребята выходили «один на один», создавали комбинации, делали прямые передачи за линию обороны, что мы и просили делать. Понятно, что игроки
— Две недели назад Евгений Фролов сказал в интервью news.ru: «Есть ощущение, что не нужен “Сочи”». Сейчас никто не придается унынию?
— Ни в коем случае. Могу заверить, что таких ощущений ни у кого больше не возникает.
Все с оптимизмом смотрят вперед. На тренировках очень позитивная атмосфера.
— «Сочи» идет на последнем месте. Какие позиции нужно усилить, чтобы исправить ситуацию?
— Мы не могли сразу резать по живому, сначала хорошо узнали всех ребят. Проблемные позиции есть, и усиление у нас обязательно будет. Однако трансферы любят тишину. Если начну рассказывать, какое мы ищем усиление, это внесет нервозность в коллектив. Хотя любой команде требуется обновление, оно положительно сказывается. Конкуренция возрастает, это необходимо для прогресса любого игрока. Когда он чувствует, что его подпирают достойные оппоненты, это двигает вперед.
— Рассчитываете на сыгранность выходцев из «Зенита», которых скоро в вашей раздевалке будет уже 10 человек?
— Несомненно. Колоссальный плюс, что эти ребята отлично знают друг друга и уже хорошо взаимодействовали на поле. Некоторые играли вместе не только в «Зените», но и пересекались в других клубах. Все равно на поле будет выходить те, кто лучше всего подготовил себя во всех аспектах.
— Вашему предшественнику Александру Точилину не всегда удавалось полностью использовать функционал Кристиана Нобоа. Как сейчас дела у ветерана?
— Я следил за карьерой Кристиана и восхищался его решениями на поле. Он — боец до мозга костей. Понятно, что возраст дает о себе знать, но, уверен, что Нобоа будет в лучших кондициях к 1 марта. Он о себе еще напомнит в своем стиле.
— Как вы восприняли аренду Александра Кокорина? Генеральный директор Дмитрий Рубашко надеется, что появление форварда поднимет посещаемость на «Фиште».
— Естественно, мы будем рады видеть в команде игрока сборной.
Понятно, что у Александра был перерыв, не связанный с футболом, но тем не менее все отмечают его хороший тонус, желание прогрессировать, показать свой настоящий уровень и снова попасть в сборную. Кокорин еще молодой человек, амбиции развиваться у него никуда не делись.
Саше по силам заиграть в
— Видели, как Кокорин забил за «Зенит» два гола за семь минут в первом же контрольном матче?
— Я видел и гол на тренировке через себя в его исполнении. Это еще раз доказывает, что Кокорин — первоклассный мастер и обладает всеми качествами настоящего бомбардира.
— Фактически Кокорина арендуют из первой команды чемпионата в последнюю. Сможете правильно мотивировать человека, чтобы он сконцентрировался на футболе?
— Такое бывает в карьере каждого футболиста. Иногда в карьере надо шагнуть назад, чтобы потом сделать десять шагов вперед. Вместе найдем подход и нужные слова, чтобы в «Сочи» Кокорин показал свое истинное лицо настоящего человека и футболиста.
Евгений Белоусов