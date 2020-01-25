Тренер «Сочи»: Кокорину по силам заиграть в топ-команде лучших европейских чемпионатов

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В первой части сезона «Оренбург» Федотова сенсационно одолел «Спартак», «Локомотив» и «Динамо». Однако после декабрьского поражения от «Тамбова» (0:3) специалист покинул клуб и вскоре подписал с «Сочи» контракт на два с половиной года. Черноморцы, зимовавшие на последнем месте, потеряли Федора Кудряшова, зато на прошлой неделе стало известно о полугодичной аренде Александра Кокорина. В разговоре с корреспондентом «СЭ» наставник рассказал, почему его новая команда будет удивлять в весенней стадии.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bb24e9765e4c8e26fe56" data-vnd="bb24e9765e4c8e26fe56" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bb24e9765e4c8e26fe56" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— Подготовку начали еще в Сочи, — начал Федотов. — Там провели обследование, двумя группами два дня потренировались, а потом вылетели на сбор в Турцию. Отличная погода почти без дождей, комфортные условия. Запланированный объем работы выполнили и провели два контрольных матчах двумя составами. Мы лучше узнали ребят, а они хорошо отнеслись к тренировкам. Все работали, терпели и выкладывались полностью. По-другому и не может быть, ведь сейчас мы закладываем основу перед главными играми сезона. Всех подведем в одном состоянии ко второму сбору, на котором займемся тактической работой.

— Ваши команды часто преподносили сюрпризы. Как это будет делать «Сочи» с учетом тяжелого турнирного положения?

— С первых дней работы мы договорились не оборачиваться назад. Все прекрасно понимают непростую ситуацию в чемпионате, но невозможное возможно. Мы настаиваем, что к возобновлению сезона надо просто набрать отличную форму и подойти в хорошем психологическом состоянии. Конечно, не все зависит от нас, но в каждом матче мы будем настраиваться на победу.

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— В какой футбол при вас будет играть сочинская команда?

— Наши болельщики соскучились по победам, так что, прежде всего, мы должны добиваться результата. В нашей ситуации никого не будет интересовать красивая, но не приносящая очков игра. Истинные болельщики оценят самоотверженные единоборства, грамотную игру без мяча. Естественно, «Сочи» будет играть в командный футбол, который будет приносить удовольствие через тяжелый труд самим ребятам. Футбол должен быть сбалансированным. Лидеры любого чемпионата много забивают и мало пропускают, они надежны в обороне, переходах в атаку и возвращении в оборону.

— Все же, в товарищеских матчах с румынской и австрийской командами у «Сочи» две нулевые ничьи.

— В первой игре удавалось многое. Мы создали 12 голевых моментов, но здорово сыграли вратари. Для нас было неважно, кто нам противостоял, хоть соперник и ближе к возобновлению своего чемпионата. Неоднократно ребята выходили «один на один», создавали комбинации, делали прямые передачи за линию обороны, что мы и просили делать. Понятно, что игроки по-разному набирают форму исходя из особенностей организма. Еще надо, чтобы ребята поняли наши требования, и необходимо поработать над переходом из обороны, завершениями атак.

— Две недели назад Евгений Фролов сказал в интервью news.ru: «Есть ощущение, что не нужен “Сочи”». Сейчас никто не придается унынию?

— Ни в коем случае. Могу заверить, что таких ощущений ни у кого больше не возникает.

Все с оптимизмом смотрят вперед. На тренировках очень позитивная атмосфера.

— «Сочи» идет на последнем месте. Какие позиции нужно усилить, чтобы исправить ситуацию?

— Мы не могли сразу резать по живому, сначала хорошо узнали всех ребят. Проблемные позиции есть, и усиление у нас обязательно будет. Однако трансферы любят тишину. Если начну рассказывать, какое мы ищем усиление, это внесет нервозность в коллектив. Хотя любой команде требуется обновление, оно положительно сказывается. Конкуренция возрастает, это необходимо для прогресса любого игрока. Когда он чувствует, что его подпирают достойные оппоненты, это двигает вперед.

— Рассчитываете на сыгранность выходцев из «Зенита», которых скоро в вашей раздевалке будет уже 10 человек?

— Несомненно. Колоссальный плюс, что эти ребята отлично знают друг друга и уже хорошо взаимодействовали на поле. Некоторые играли вместе не только в «Зените», но и пересекались в других клубах. Все равно на поле будет выходить те, кто лучше всего подготовил себя во всех аспектах.

— Вашему предшественнику Александру Точилину не всегда удавалось полностью использовать функционал Кристиана Нобоа. Как сейчас дела у ветерана?

— Я следил за карьерой Кристиана и восхищался его решениями на поле. Он — боец до мозга костей. Понятно, что возраст дает о себе знать, но, уверен, что Нобоа будет в лучших кондициях к 1 марта. Он о себе еще напомнит в своем стиле.

— Как вы восприняли аренду Александра Кокорина? Генеральный директор Дмитрий Рубашко надеется, что появление форварда поднимет посещаемость на «Фиште».

— Естественно, мы будем рады видеть в команде игрока сборной.

Понятно, что у Александра был перерыв, не связанный с футболом, но тем не менее все отмечают его хороший тонус, желание прогрессировать, показать свой настоящий уровень и снова попасть в сборную. Кокорин еще молодой человек, амбиции развиваться у него никуда не делись.

Саше по силам заиграть в топ-команде лучших европейских чемпионатов.

— Видели, как Кокорин забил за «Зенит» два гола за семь минут в первом же контрольном матче?

— Я видел и гол на тренировке через себя в его исполнении. Это еще раз доказывает, что Кокорин — первоклассный мастер и обладает всеми качествами настоящего бомбардира.

— Фактически Кокорина арендуют из первой команды чемпионата в последнюю. Сможете правильно мотивировать человека, чтобы он сконцентрировался на футболе?

— Такое бывает в карьере каждого футболиста. Иногда в карьере надо шагнуть назад, чтобы потом сделать десять шагов вперед. Вместе найдем подход и нужные слова, чтобы в «Сочи» Кокорин показал свое истинное лицо настоящего человека и футболиста.