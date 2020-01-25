«Зенит» с Исламханом в составе проиграл клубу из группы Лиги чемпионов

Источник: AP 2020

Контрольная игра в катарской Дохе завершилась со счетом 6:3 и проходила в необычном формате — три тайма по 40 минут. В этом матче Исламхан вышел в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте при результате 2:3 — вместо казахстанца вышел полузащитник сборной Словакии Роберт Мак.

У «Зенита» на 53-й минуте забил Йордан Осорио, на 54-й — Олег Шатов, а на 76-й — Мак. У «Зальцбурга» пенальти на пятой минуте реализовал Мергим Бериша, на 33-й отличился Андре Рамальо, на 34-й — Хван Чи Чхан, на 63-й — Карим Адейеми, на 80-й — Петер Покорны, а на 93-й — Секу Коита.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/vhRUkRsp67M" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что «Зенит» и «Зальцбург» осенью играли в группе Лиги чемпионов. Российский клуб стал четвертым в своей группы, а австрийский занял третье место и перешел в плей-офф Лиги Европы.