Исламхан завершил сбор в «Зените». Дальше — контракт?

Источник: РИА "Новости"

В расположение питерского клуба Исламхан прибыл 17 января. На сборе в Дохе казахстанец провел два контрольных матчах: против катарского «Аль-Увайнаха» (10:0) он отыграл весь второй тайм и отдал две голевые передачи, а во встрече с австрийским «Зальцбургом» (3:6) вышел в стартовом составе и заменился на 61-й минуте.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/vhRUkRsp67M" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Второй сбор «Зенита» пройдет в испанском Бенидорме с 29 января по 10 февраля. Ранее у главного тренера питерцев Сергея Семака спросили, ждать ли на нем Исламхана.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bb24e9765e4c8e26fe56" data-vnd="bb24e9765e4c8e26fe56" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bb24e9765e4c8e26fe56" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.