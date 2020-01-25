Исламхан завершил сбор в «Зените». Дальше — контракт?
Российский «Зенит» завершил
Российский «Зенит» завершил
В расположение питерского клуба Исламхан прибыл 17 января. На сборе в Дохе казахстанец провел два контрольных матчах: против катарского «Аль-Увайнаха» (10:0) он отыграл весь второй тайм и отдал две голевые передачи, а во встрече с австрийским «Зальцбургом» (3:6) вышел в стартовом составе и заменился на 61-й минуте.
Второй сбор «Зенита» пройдет в испанском Бенидорме с 29 января по 10 февраля. Ранее у главного тренера питерцев Сергея Семака спросили, ждать ли на нем Исламхана.
«Я могу высказать свое мнение, а решение будут принимать наши руководители. То, как события будут развиваться, достаточно сложно сказать. На данном отрезке мы договорились, что он приедет на эти сборы. По поводу следующих сборов речь не шла», — сказал Семак.