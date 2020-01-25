Тренер «Зенита» оценил игру Исламхана во втором матче и высказался о его будущем в клубе

Источник: РИА "Новости"

Игра в катарской Дохе завершилась со счетом 3:6. В этом матче Исламхан вышел в стартовом составе и заменился на 61-й минуте при результате 2:3.

— Что можете сказать по Исламхану по итогу сегодняшнего матча?

— Конечно, в этой игре скорость и интенсивность были гораздо выше, было больше борьбы. В первом матче, с соперником, который уступает в классе, было больше времени для принятия решений, многие выделялись, сыграли хорошо. Сегодня же мы посмотрели, у кого лучше получается играть под давлением, с высокой интенсивностью.

По одной игре сложно судить, но сегодня информации у нас гораздо больше, чем после первого матча. Сегодня Исламхану пришлось гораздо сложнее — это однозначно, — сказал Семак.

— Есть понимание, полетит он на второй сбор в испанский Бенидорм или нет?

— Сегодня мы обсудим этот вопрос с руководством и в ближайшее время примем решение.

— Вам нравится этот игрок?

— Я думаю, что в связи с лимитом мы должны рассматривать и российских молодых игроков, и тех, кто не считается легионером. В том же «Зальцбурге» всего шесть австрийских игроков в заявке, а остальные — изо всех уголков мира. Всего шесть, а двоим из них — уже за 30 лет, всего четыре игрока в расцвете сил. В нашем чемпионате есть лимит, правила для всех команд одинаковые, поэтому мы будем под них подстраиваться.