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20:56 (мск), источник: ТАСС

Футболист сборной России Комличенко перешел в московское «Динамо»

ТАСС, 25 января. Российский форвард Николай Комличенко подписал соглашение с московским футбольным клубом «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

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Подписание контракта сроком на 4,5 года было показано в прямом эфире клубного канала на Youtube. 24-летний нападающий перешел в «Динамо» из чешского клуба «Млада-Болеслав».

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Комличенко является воспитанником «Краснодара». Летом 2017 года он был отдан в аренду на 1,5 года в «Младу-Болеслав». В январе 2019 года клуб выкупил права на футболиста. По итогам сезона-2018/19 Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, забив 29 мячей в 32 матчах, а также был признан лучшим нападающим и лучшим легионером турнира.

В текущем сезоне он провел 20 матчей за «Младу-Болеслав» во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал шесть голевых передач. Также россиянин выступал на правах аренды за чешский «Слован» (Либерец) и новороссийский «Черноморец». В составе сборной России игрок дебютировал 10 октября 2019 года в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против сборной Шотландии (4:0), в отборочной встрече против сборной Сан-Марино (5:0), которая прошла 19 ноября, Комличенко забил первый гол в составе национальной команды.

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«Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, в активе команды 24 очка в 19 матчах.

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