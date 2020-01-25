Комличенко перешел в «Динамо». Игрок сборной России подписал контракт в прямом эфире
Второй новичок
Второй новичок
Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко стал игроком «Динамо».
По данным «СЭ»,
Комличенко — второй новичок «Динамо» в зимнее трансферное окно после защитника Дмитрия Скопинцева.
Москвичи представили игрока сборной России в прямом эфире «Динамо ТВ», во время которого он подписал контракт и ответил на несколько вопросов.
— Поздравляю тебя, Коля, — сказал генеральный директор «Динамо» Юрий Белкин. — Ты стал членом нашего клуба, понимаешь ответственность. Думаю, что впишешь несколько страниц в нашу историю.
— Рад, очень рад присоединиться к такому большому клубу, — начал Комличенко. — Большая ответственность, постараюсь оправдать ожидания. Чемпионат Чехии? Везде непросто забивать. В Чехии тяжело, в России тяжело. Нужно обладать мастерством, удачу иметь, чтобы голы приходили. Это непросто.
Между кем выбирал? Скажем так, что «Динамо» проявило конкретику самым первым, они были настроены серьезно. Заинтересованность главного тренера. Все это, конечно, привлекает. Новый стадион, отличная база. Выбор был
Рад, что Николай пришел к нам в команду. Он забивает голы, забивает много. Обладает хорошими физическими данными.
— Футболист очень высокого уровня, — отметил главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков. — Рад, что Николай пришел к нам в команду. Он забивает голы, забивает много. Обладает хорошими физическими данными. Это игрок сборной России. Это приобретение поможет нам двигаться в нужном направлении, это очень большой шаг вперед. Игрок штрафной площади, можно играть флангами. Хотим больше быстрой игры. Благодаря своей антропометрии может продавливать защитников. В зависимости от ситуации он может быть полезен при любом игровом действии.
— Надеюсь, что главный тренер мне в этом поможет, — продолжил Комличенко. — Я уже разговаривал с Новиковым. Он сказал, что ждет в команде. Кого знаю из «Динамо»? Общался с Ромой Нойштедтером, обсуждали тренера, команду и условия. Знаю Шунина, Шарли… Проблем с этим точно не возникнет. Не общался со Станиславом Саламовичем (Черчесовым, главным тренер сборной России. — Прим. «СЭ») до перехода. Проблем набрать ему нет. Может, созвонимся.
Тренер «Млады Болеслав» немного был расстроенным. Ничего, бывает. Я его пригласил в Россию, сказал, что будем ждать. Приятная, красивая страна, хорошо относятся к русским. Пиво отличное, но я почти не пью. Ребята в команде все отличные.
Западная Европа? Сейчас главное — «Динамо». Сколько смогу забить? Посмотрим.
Давайте не будем так далеко забегать (смеется). Надо приносить пользу команде. Игбун? Конкуренция — это всегда хорошо. Смотрел в Чехии РПЛ, когда было время. Я был не против перехода в российскую лигу.
Возвращение в Краснодар? Думаю, что будет интересно. Болельщики ждут, наверное. Жизнь в Москве? Буду жить ближе к базе. В центре Москвы точно не буду. Пробки, конечно, нормальные. Где не так шумно, спокойно. Супруга? Оказала очень сильное влияние. Не то, что счастлива, но рада, что перебираемся в большой город. Но она сказала: «Не важно, куда ты едешь, мы тебя будем поддерживать».
Состояние? Поэтому не буду себя оценивать. Есть время влиться в команду, показать свои лучшие качества. Времени еще много. Месяц до первой игры. Будем тренироваться.
Группа полузащиты «Динамо»? Знаю состав неплохо, кто на какой позиции играет. С удовольствием жду, когда выйду с ними на поле. Против кого играл, когда был в молодежке «Краснодара»? Может, против Григория Морозова… Не знаю. «Динамо» всегда здорово выглядело.
В «Младе» играли в дуэте. Был то чуть ниже, то чуть выше — в два нападающих. Мне не важны тактические подходы. Филипп может не отдать пенальти? Дай Бог. Главное, чтобы забивали.
Почему взял 27-й номер? Потому что все нормальные номера были заняты.
Воспитанник «Краснодара» (6 матчей — 0 голов), дебютировал за основную команду 17 марта 2014 года. Выступал за «Краснодар-2» (64 — 44), «Черноморец» (13 — 2), чешские «Слован» (21 — 7) и «Младу Болеслав» (74 — 46). С мая 2019 года привлекается в сборную России (3−1).