Агент Комличенко: Мечты о западной команде? Николай и так перешел в топ-клуб!

Источник: РИА "Новости"

Трансфер Николая Комличенко в «Динамо» прокомментировал для «СЭ» Александр Клюев — один из представителей 24-летнего форварда (также его дела ведут Олег Артемов и Виктор Коларж).

— Александр, сколько клубов претендовало на Комличенко нынешней зимой? Слухов ходило довольно много — о «Рубине», «Локомотиве», ЦСКА.

— Не вижу смысла называть команды, которые хотели видеть в своих рядах Николая. Да это было бы и неэтично. Наибольшую заинтересованность проявило «Динамо», руководство этого клуба. Для нас было важно, что главный тренер Кирилл Новиков рассчитывает на Комличенко.

— Переговоры оказались довольно длительными? Или такие трансферы быстро и не делаются?

— Всегда возникают какие-то детали. Слава богу, что все в итоге разрешилось, у Николая есть время хорошо подготовиться к началу чемпионата. Ближайшая цель — здорово провести весну, помочь «Динамо» и попасть в состав сборной России на Евро-2020.

— В какой форме Николай?

— Ему не придется догонять новых партнеров, поскольку с «Младой Болеслав» начал тренироваться 4 января — на шесть дней раньше динамовцев.

— Многие припоминают слова нападающего о желании заиграть в западном чемпионате. Что ответите?

— Мы и так сделали шаг вперед, поэтому трансфер в «Динамо» можно расценивать только со знаком «плюс». Нет сомнений, Николай перешел в топ-клуб — команду с великой историей и большими амбициями.

— Большинство динамовских болельщиков позитивно оценивают приход новичка. Но порой раздаются и такие голоса: нечему радоваться, Комличенко забивал свои голы примерно на уровне ФНЛ.

— Так могут рассуждать только те люди, которые «ошиблись дверью», пытаясь давать экспертные оценки. Вспомните встречи «Виктории» с ЦСКА или «Спарты» с «Краснодаром» (чешские клубы по сумме двух матчей оказывались сильнее — прим. «СЭ»). Или более свежий пример — «Славия» на групповом этапе текущей Лиги чемпионов, где были ничьи с «Интером» и «Барселоной». А игрок этого клуба Соучек отказывается от переезда в РПЛ, поскольку видит себя в топ-чемпионате. Так что уровень первенства Чехии не стоит недооценивать. Уверен, Николай себя проявит в «Динамо». С нетерпением жду возобновления чемпионата России, чтобы в этом убедиться.