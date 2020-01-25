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25 января, источник: Sport24

Скандал с Кокориным, новые приколы Дзюбы и голешник Тимощука. Первый сбор «Зенита» в деталях

Победа 10:0, поражение 3:6 и другие итоги.

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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» завершил первые межсезонные сборы. Второй год подряд петербуржцы в качестве места подготовки выбрали Катар.

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Но если в 2019-м одновременно с «Зенитом» в Дохе базировались «Локомотив», «Ростов» и «Спартак», то на этот раз сине-бело-голубые были единственным представителем России в центре «Эйспайр». Остальные приедут, но позже. А пока — соседство с австрийским «Зальцбургом» и женской командой «Баварии».

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Первая неделя пребывания «Зенита» в Дохе была будничной. И типичной для первого сбора — тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Затем затишье закончилось. Как раз к приезду на сбор корреспондента Sport24.

Рассказываем все, что нужно знать.

Подготовка

Тренерский штаб «Зенита» чередовал тренировки на поле с занятиями в тренажерном зале. В основном, как это всегда бывает на первых сборах, работа велась на физику.

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Из тактических элементов питерцы в основном работали над удержанием мяча и действиями в атаке. Собственно, всем тем, чем в весенней части сезона им придется заниматься в РПЛ.

И, конечно, традиционный для сборов «Зенита» теннисбол. В котором класс показывали в том числе и тренеры. Например, Анатолий Тимощук уверенно забивал через себя в падении.

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Новички

Точнее, новичок. В Доху на просмотр прибыл один из лучших футболистов Казахстана Бауыржан Исламхан. Он принял участие в двух матчах — 45 минут с «Аль-Увайнахом» и час против «Зальцбурга». В первой товарищеской встрече он отметился двумя голевыми передачами.

Да и в целом Исламхан произвел приятное впечатление. И вероятность того, что через несколько дней он отправится с «Зенитом» в Испанию, довольно высока.

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«Исламхану сегодня пришлось гораздо сложнее, чем в первом матче. Это однозначно. Полетит ли он с нами на сбор в Бенидорм? Обсудим с руководством этот вопрос сегодня. В ближайшее время уже примем решение. В связи с лимитом мы должны просматривать и наших молодых игроков, и игроков из СНГ, которые не считаются легионерами. У того же “Зальцбурга” состав с разных уголков мира: всего 6 своих — и то, двоим за 30 лет, всего четверо в расцвете сил. Правила для всех одинаковые, будем под них подстраиваться», — сказал Сергей Семак.

Травмированные

Официально травмированный в «Зените» один — Далер Кузяев. Он приходил на тренировки раньше остальных и работал исключительно с тренерами по физподготовке.

Малком, которого питерские болельщики уже заждались, почти все упражнения выполнял в общей группе. Но к матчам его пока не допускают. Возможно, дебют случится в товарняке с «Дюделанжем» 1 февраля.

А пока вместо двусторонок он наматывал круги вокруг поля в компании Феликса Ледесмы.

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Молодежь

На сборе «Зенита» на этот раз было четыре молодых футболиста — Данила Прохин, Леон Мусаев, Кирилл Капленко и Илья Воробьев.

Особое внимание обращали на себя первые два. Мусаев регулярно забивал в двусторонках, а Прохин в первом товарняке вышел в стартовом составе.

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Дзюба

Обойти стороной этого человека просто невозможно. Дзюба был хедлайнером каждой тренировки. Например, во время одной из двусторонок он, играя против команды Малкома и Кокорина, красочно отпраздновал гол.

Во время теннисбола бил своих. Любя, конечно же.

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А еще в товарищеском матче в FIFA на пару с Андреем Луневым вынес журналистов с не самым приятным счетом 8:1. Хотя здесь мы нарвались сами — выбрали «Лейпциг» и поставили в центр защиты Упамекано.

Матчи

Товарищеские матчи на сборах — информация для тренеров, а не для болельщиков. Тем более на первых сборах, когда футболисты играют под нагрузками. Хотя оба товарняка получились веселыми.

В игре с «Аль-Увайнахом» получалось буквально все — 10:0.

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В игре с «Зальцбургом» — на один гол меньше. И сразу шесть штук — в ворота «Зенита». Но здесь, наверное, стоит сделать скидку на разный уровень подготовки команд: у австрийцев первый товарищеский матч уже через две недели, у «Зенита» — через месяц.

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«Конечно, эта игра дала больше пищи для размышлений. Сразу видно, кто в каком состоянии находится. Мы посмотрели многих ребят на определенных позициях, поэтому с точки зрения информативности, конечно, сегодня было очень много моментов как со знаком минус, так и со знаком плюс. Понятно, что кому-то сложно пришлось, на то есть разные причины, но в целом информации очень много», — резюмировал после матча Семак.

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Скандал

И еще одна тема, которую нельзя обойти — потенциальный уход Александра Кокорина в аренду в «Сочи». За последние дни по этой теме было написано очень много.

Основные моменты скандала можно прочитать здесь:

Новой информации пока не особо много. Шанс на то, что Александра удастся заявить «Зениту» в июне, остается. Но для этого должно сойтись много факторов. Один из них — сам факт аренды, которая невозможна без согласия футболиста.

Так что мяч сейчас на стороне Кокорина. Скорее всего, развитие ситуации последует в понедельник-вторник, когда команда будет в Петербурге.

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Напомним, «Зенит» официально пока ничего не подтвердил. А это означает лишь одно — никакого решения еще не принято. Даже если переговоры и ведутся — а они ведутся.

Владимир Колос

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