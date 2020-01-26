Клуб Куата определился с соперниками по второму УТС перед стартом РПЛ

Источник: РИА "Новости"

УТС команда проведет в турецком Белеке с 26 января по 7 февраля. Все матчи будут показаны на официальном канале «Оренбурга» в YouTube.

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Расписание матчей:

28 января. «Оренбург» — «Сигма» (Оломоуц, Чехия)

31 января. «Оренбург» — «Борац» (Баня-Лука, Босния и Герцеговина)

3 февраля. «Оренбург» — «Эсбьерг» (Эсбьерг, Дания)

6 февраля. «Оренбург» — «Спартак» (Юрмала, Латвия).

Напомним, что о подписании 27-летнего Куата «Оренбург» объявил 1 января. Он выступал за «Кайрат» с 2014 года.