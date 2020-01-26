Клуб Куата определился с соперниками по второму УТС перед стартом РПЛ
Клуб российской футбольной
Клуб российской футбольной
УТС команда проведет в турецком Белеке с 26 января по 7 февраля. Все матчи будут показаны на официальном канале «Оренбурга» в YouTube.
Расписание матчей:
28 января. «Оренбург» — «Сигма» (Оломоуц, Чехия)
31 января. «Оренбург» — «Борац» (Баня-Лука, Босния и Герцеговина)
3 февраля. «Оренбург» — «Эсбьерг» (Эсбьерг, Дания)
6 февраля. «Оренбург» — «Спартак» (Юрмала, Латвия).
Напомним, что о подписании 27-летнего Куата «Оренбург» объявил 1 января. Он выступал за «Кайрат» с 2014 года.
На зимний перерыв в РПЛ «Оренбург» ушел на 14-м месте из 16 клубов. В первом официальном матче в 2020 году команда 28 февраля сыграет с «Крыльями Советов».