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15:07 (мск), источник: ТАСС

Газзаев считает, что на перевыборах президента РПЛ появится альтернатива Прядкину

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. На перевыборах президента Российской премьер-лиги (РПЛ) у действующего президента организации Сергея Прядкина, скорее всего, появится конкурент. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев.

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Источник: РИА "Новости"

Изначально выборы президента РПЛ должны были состояться в апреле, когда подходил к концу срок полномочий 58-летнего Прядкина, однако он был досрочно переизбран 16 января на заседании общего собрания клубов РПЛ на безальтернативной основе. В пятницу на заседании избирательного комитета РФС был рассмотрен протокол выборов главы премьер-лиги, поступивший в распоряжение РФС 22 января. Переизбрание главы РПЛ было признано неправомерным. Кроме того, избирком РФС обязал премьер-лигу привести некоторые части ее устава в соответствие с законодательством РФ, уставами Международной федерации футбола (ФИФА), Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и РФС, а также провести выборы президента РПЛ в течение трех месяцев.

«Я согласен с решением избирательного комитета Российского футбольного союза, — сказал Газзаев. — Если не были соблюдены основные принципы и требования устава ФИФА, устава УЕФА, избирательного кодекса ФИФА и избирательного регламента РФС, стоит считать выборы неправомерными. Поэтому необходимо определить сроки выдвижения кандидатур на пост президента РПЛ и обозначить дату проведения общего собрания. Мне кажется, это будет абсолютно закономерно — тогда уже пройдут выборы, которые будут абсолютно соответствовать закону и регламенту».

Прядкин работает в организации, которая до 2018 года носила название Российская футбольная премьер-лига, с 2001 года. С 2007 года он занимает пост президента. В предыдущий раз он был переизбран 21 апреля 2015 года.

Газзаев считает, что на перевыборах главы премьер-лиги у Прядкина будет конкуренция. «Альтернативная кандидатура на выборах появится наверняка, — отметил собеседник агентства. — При соблюдении всех правил, которые я обозначил, клубы поддержат [действующего президента РПЛ], это будет легитимно и абсолютно прозрачно. Мне сложно сказать, кто составит конкуренцию Прядкину, но при любых выборах надо соблюдать то, что положено регламентом».

«Мне сложно говорить о кандидатах, но регламент и устав надо соблюдать. Считаю, что нужно соблюсти все законы и определить кандидата, который возглавит Российскую премьер-лигу», — резюмировал Газзаев.

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