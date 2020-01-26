Газзаев считает, что на перевыборах президента РПЛ появится альтернатива Прядкину
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. На перевыборах президента Российской
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. На перевыборах президента Российской
Изначально выборы президента РПЛ должны были состояться в апреле, когда подходил к концу срок полномочий 58-летнего Прядкина, однако он был досрочно переизбран 16 января на заседании общего собрания клубов РПЛ на безальтернативной основе. В пятницу на заседании избирательного комитета РФС был рассмотрен протокол выборов главы
«Я согласен с решением избирательного комитета Российского футбольного союза, — сказал Газзаев. — Если не были соблюдены основные принципы и требования устава ФИФА, устава УЕФА, избирательного кодекса ФИФА и избирательного регламента РФС, стоит считать выборы неправомерными. Поэтому необходимо определить сроки выдвижения кандидатур на пост президента РПЛ и обозначить дату проведения общего собрания. Мне кажется, это будет абсолютно закономерно — тогда уже пройдут выборы, которые будут абсолютно соответствовать закону и регламенту».
Прядкин работает в организации, которая до 2018 года носила название Российская футбольная
Газзаев считает, что на перевыборах главы
«Мне сложно говорить о кандидатах, но регламент и устав надо соблюдать. Считаю, что нужно соблюсти все законы и определить кандидата, который возглавит Российскую премьер-лигу», — резюмировал Газзаев.