Как Слуцкий работает с «Рубином»: шутки, пейнтбол, микрофон. Заметки очевидца из Турции
Корреспондент «Чемпионата» провёл с «Рубином» в Турции девять дней и увидел, как Слуцкий меняет команду.
Корреспондент «Чемпионата» провёл с «Рубином» в Турции девять дней и увидел, как Слуцкий меняет команду.
25 января контрольным матчем со «Слованом» «Рубин» завершил первый сбор под руководством Леонида Слуцкого. Победу в матче одержали казанцы, благодаря голам Тарасова и Зуева. Рассказываем о том, как прошёл этот этап подготовки для тренера и его команды.
«Рубин» все три сбора проведёт в Турции, базируясь в пятизвёздочном отеле Bellis. Идеальная локация для того, чтобы думать только о футболе. Никаких интересных мест, кроме моря, рядом нет, а до футбольного поля идти две минуты пешком. В Турцию команда прилетела 13 января и вплоть до 19-го числа проводила по две тренировки в день, потом
Утренняя тренировка начиналась в 11:00, вечерняя — в 16:30. У тренировок есть чёткое разделение: утром команда получала физическую нагрузку на все группы мышц, отрабатывала технические элементы, много бегала, играла в квадраты и проводила двухсторонки на небольшом участке поля. После первой же утренней тренировки Слуцкий пошутил: «Молодцы! Хорошая первая тренировка. Я тут услышал,
После этой тренировки у команды ужин и теория.
Каждое занятие Слуцкий проводит сам. Он постоянно находится в центре событий, много подсказывает, пихает, но при этом старается никогда не останавливать занятие надолго. Весь подсказ происходит по ходу тренировочной сессии.
Ещё Слуцкий любит задавать футболистам вопросы: «Вы знаете, кто совершил ошибку при прессинге?», «Кто знает, что такое гликоген? Поднимите руки». Стоит отметить, что футболисты не всегда отвечали верно, и тогда Слуцкий обстоятельно объяснял правильный ответ.
Штаб Слуцкого ввёл определение MVP после каждой тренировки. Члены тренерского штаба — Яровинский, Кузьмин, Веретенников — отдают свой голос одному из игроков, после чего Слуцкий выносит вердикт. А ещё он ведёт подсчёт по системе плюс/минус для определения лучшего игрока сбора. По итогам первого сбора им стал нападающий Евгений Марков. Он получил от тренера символическую денежную премию.
Отдельно стоит поговорить о том, как Слуцкий общается с командой. Мы уже все привыкли, что Леонид Викторович любит много шутить, на тренировках он тоже следует этому принципу. Посмотрите видео, на котором
Одной из главных «жертв» тренера стал украинский защитник Олег Данченко. Слуцкий проникся к нему особой симпатией,
Но не стоит думать, что Слуцкий только шутит. На тренировках он может очень жёстко напихать за технические ошибки. Но больше всего Слуцкий не любит, когда игроки начинают психовать: «Не надо ныть, разводить руками, закатывать глаза. Даже если вам обидно, вы должны всё делать конструктивно».
Создавая конкуренцию и элемент соревнования на каждой тренировке, Слуцкий старается максимально сплотить команду. Не запрещает игрокам и дурачиться после занятий. Так, после одной из тренировок в ворота встал полузащитник Зурико Давиташвили, решив проверить свои навыки. Ему пробивали все нападающие команды, но забить так и не смогли. Сделав несколько эффектных сейвов, грузин заслужил личный респект от тренера.
В последние дни сбора Слуцкий свозил команду сначала на пейнтбол, а потом на интеллектуальную викторину. Ну, а гвоздём программы стало посвящение новичков. По старой традиции футболисты должны спеть песню. Все аплодисменты сорвал Иван Игнатьев.
В Турции «Рубин» проведёт ещё два сбора: с 29 января по 9 февраля и
Андрей Панков