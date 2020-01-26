Как Слуцкий работает с «Рубином»: шутки, пейнтбол, микрофон. Заметки очевидца из Турции

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25 января контрольным матчем со «Слованом» «Рубин» завершил первый сбор под руководством Леонида Слуцкого. Победу в матче одержали казанцы, благодаря голам Тарасова и Зуева. Рассказываем о том, как прошёл этот этап подготовки для тренера и его команды.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bb24e9765e4c8e26fe56" data-vnd="bb24e9765e4c8e26fe56" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bb24e9765e4c8e26fe56" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Распорядок дня при Слуцком

«Рубин» все три сбора проведёт в Турции, базируясь в пятизвёздочном отеле Bellis. Идеальная локация для того, чтобы думать только о футболе. Никаких интересных мест, кроме моря, рядом нет, а до футбольного поля идти две минуты пешком. В Турцию команда прилетела 13 января и вплоть до 19-го числа проводила по две тренировки в день, потом из-за товарищеских матчей перешла на режим одного занятия.

Утренняя тренировка начиналась в 11:00, вечерняя — в 16:30. У тренировок есть чёткое разделение: утром команда получала физическую нагрузку на все группы мышц, отрабатывала технические элементы, много бегала, играла в квадраты и проводила двухсторонки на небольшом участке поля. После первой же утренней тренировки Слуцкий пошутил: «Молодцы! Хорошая первая тренировка. Я тут услышал, кто-то спрашивал у нашего тренера по физподоготовке на той половине поля: “Я не умру?” Ну, если даже парочка из вас умрёт, у нас народу много. В принципе, справимся».

Вечерняя же тренировка включает в себя очень много тактики. Слуцкий разбивает игроков на две полноценные команды и просит отрабатывать определённые вещи: прессинг, позиционная атака, атака через длинную передачу и так далее.

После этой тренировки у команды ужин и теория.

Как Слуцкий проводит тренировки

Каждое занятие Слуцкий проводит сам. Он постоянно находится в центре событий, много подсказывает, пихает, но при этом старается никогда не останавливать занятие надолго. Весь подсказ происходит по ходу тренировочной сессии.

Ещё Слуцкий любит задавать футболистам вопросы: «Вы знаете, кто совершил ошибку при прессинге?», «Кто знает, что такое гликоген? Поднимите руки». Стоит отметить, что футболисты не всегда отвечали верно, и тогда Слуцкий обстоятельно объяснял правильный ответ.

Штаб Слуцкого ввёл определение MVP после каждой тренировки. Члены тренерского штаба — Яровинский, Кузьмин, Веретенников — отдают свой голос одному из игроков, после чего Слуцкий выносит вердикт. А ещё он ведёт подсчёт по системе плюс/минус для определения лучшего игрока сбора. По итогам первого сбора им стал нападающий Евгений Марков. Он получил от тренера символическую денежную премию.

Отдельно стоит поговорить о том, как Слуцкий общается с командой. Мы уже все привыкли, что Леонид Викторович любит много шутить, на тренировках он тоже следует этому принципу. Посмотрите видео, на котором пресс-служба «Рубина» прикрепила на тренера микрофон на одну из тренировок.

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Одной из главных «жертв» тренера стал украинский защитник Олег Данченко. Слуцкий проникся к нему особой симпатией, из-за чего очень часто отпускал шутки именно в его адрес: «Олег, что за украинская техника? Вернее, её отсутствие. Ну и что, что левая нога? Не нога, что ли?», «Впервые в истории украинского футбола Олег Данченко получает статус MPV!», «Вот видишь, Олег, у вас на Украине шут — президент, а в “Рубине” шут — тренер».

Но не стоит думать, что Слуцкий только шутит. На тренировках он может очень жёстко напихать за технические ошибки. Но больше всего Слуцкий не любит, когда игроки начинают психовать: «Не надо ныть, разводить руками, закатывать глаза. Даже если вам обидно, вы должны всё делать конструктивно».

А что там с тимбилдингом?

Создавая конкуренцию и элемент соревнования на каждой тренировке, Слуцкий старается максимально сплотить команду. Не запрещает игрокам и дурачиться после занятий. Так, после одной из тренировок в ворота встал полузащитник Зурико Давиташвили, решив проверить свои навыки. Ему пробивали все нападающие команды, но забить так и не смогли. Сделав несколько эффектных сейвов, грузин заслужил личный респект от тренера.

В последние дни сбора Слуцкий свозил команду сначала на пейнтбол, а потом на интеллектуальную викторину. Ну, а гвоздём программы стало посвящение новичков. По старой традиции футболисты должны спеть песню. Все аплодисменты сорвал Иван Игнатьев.

В Турции «Рубин» проведёт ещё два сбора: с 29 января по 9 февраля и 13—22 февраля .