«Локомотив» сыграл вничью с «Чонбук Хёндэ Моторс» в товарищеском матче

Счёт в матче на 56-й минуте открыл полузащитник корейского клуба Ли Сын Ки. «Железнодорожники» отыгрались через восемь минут. Дмитрий Баринов пробил в штангу, мяч после неудачного выноса соперниками оказался у Эдера, и тот мощным ударом отправил мяч в сетку.