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01:05 (мск), источник: Известия

Давай по новой: РПЛ придется повторно избрать президента

РФС признал нелегитимным досрочное голосование по кандидатуре Сергея Прядкина.

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Источник: РИА "Новости"

Главный футбольный орган страны — РФС — не стал признавать досрочное избрание президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина. Конфликт между двумя организациями накалился до предела. «Известия» рассказывают, что произошло и чего стоит ждать дальше.

Еще в среду наше издание сообщило, что РФС и, в частности, его президент Александр Дюков недовольны тем, каким образом РПЛ провела досрочные выборы, и могут признать их нелегитимными. Сразу после этой заметки ряд юристов выступил с опровержением того, что лига нарушила какие-то нормы. Они заявляли, что всё было по закону и в рамках всех регламентов. Были и те, кто видел откровенные нарушения в действиях РПЛ.

В пятницу избирательный комитет РФС объявил, что при проведении выборов главы РПЛ не были в полной мере соблюдены основные принципы и требования, которые предъявляются регламентирующими документами Международной федерации футбола (ФИФА) и РФС.

Теперь новые выборы должны пройти в течение трех месяцев с соблюдением «разумных сроков» (за 40 дней) выдвижения кандидатур на пост президента РПЛ и формирования итогового списка кандидатов (за 30 дней). Также лига должна уведомить РФС о проведении общего собрания членов РПЛ и выборов президента РПЛ не позднее чем за 30 дней до даты их проведения.

Я слабенький юрист и не очень разбираюсь в этом, но если избирательный комитет РФС принял такое, значит, на это были свои основания. Но я не вижу каких-то проблем, нужно просто всё сделать так, как попросил избирком. Нужно провести выборы в соответствии со всеми юридическими требованиями. Возможно, нарушения были допущены по незнанию. Я считаю, что РФС — это та организация, которая должна следить за соблюдением всех правил и норм.
Член исполкома РФС Михаил Гершкович

РПЛ имеет право опротестовать решение. Оно может быть обжаловано в апелляционном избирательном комитете РФС в течение трех рабочих дней. Если протест лиги не будет удовлетворен, то у нее есть право обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

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— Если оспаривать решение в CAS, то процедура растянется на длительное время, — отметил «Известиям» спортивный юрист и функционер Дмитрий Васильев. — Избирком принял решение, которое гласит, что в течение трех месяцев лига должна выбрать нового президента с соблюдением всех норм. Сделать это будет гораздо быстрее, чем судиться в CAS. Другое дело, что многие тайные вещи стали явными. Сейчас РФС признал выборы Прядкина незаконными, а ранее по этой же схеме избирался президент ФНЛ Игорь Ефремов в 2018 году. Хотя сейчас уже говорят, что тогда РФС был обо всем заранее уведомлен, но, по моей информации, это вранье.

Конфликт между лигой и главным футбольным органом страны назревал достаточно долго. Еще летом портал «РБ Спорт» сообщал, что Дюков остался недоволен отчетами РПЛ и ФНЛ на июньском заседании исполкома РФС. Президент союза выразил неудовлетворение представленными презентациями, в которых было недостаточно информации о бизнес-планах структур, и отчитал за это Прядкина.

Еще одним камнем преткновения стал вопрос о расширении лиги. На том же собрании, на котором прошло досрочное переизбрание Прядкина, большинство клубов проголосовало за увеличение числа участников лиги с 16 до 18. РФС сразу обозначил, что его такой сценарий не устраивает. Генеральный секретарь организации Александр Алаев заявил, что расширение лиги не решит проблем РПЛ. С учетом того что итоговое решение будет принимать исполком РФС, вряд ли стоит ждать увеличение числа участников чемпионата в ближайшее время.

Давайте дождемся решения исполкома. Не стоит говорить, что кто-то прав или нет. Идет дискуссия, и у всех свое мнение. Я руковожу провинциальным клубом, и у меня есть мнение, я сторонник расширения. Еще 13 клубов РПЛ считают так же. Можно к нам когда-нибудь хотя бы чуть-чуть прислушаться?
Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов

Серьезный конфликт произошел между РФС и РПЛ впервые за долгое время.

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