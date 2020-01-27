Александр Медведев: Кокорин? По нему не буду говорить, он в теннис не играет
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев на
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев на
28-летний нападающий петербургской команды в ближайшее время должен отправиться в аренду в «Сочи».
— Будущее Кокорина? Про него не буду ничего говорить. Кокорин в теннис не играет, — сказал Медведев.
— А какая ситуация с Бауыржан Исламханом?
— Сейчас у команды выходной, в том числе и у него. Давайте дождемся выезда команды на сбор в Испанию, там все и узнаете. (Дмитрий Зимин).