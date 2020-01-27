Александр Медведев: Кокорин? По нему не буду говорить, он в теннис не играет

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28-летний нападающий петербургской команды в ближайшее время должен отправиться в аренду в «Сочи».

— Будущее Кокорина? Про него не буду ничего говорить. Кокорин в теннис не играет, — сказал Медведев.

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— А какая ситуация с Бауыржан Исламханом?