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15:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Александр Медведев: Кокорин? По нему не буду говорить, он в теннис не играет

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев на пресс-конференции, посвященной теннисному турниру St. Petersburg Ladies Trophy, отказался говорить на тему Александра Кокорина.

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28-летний нападающий петербургской команды в ближайшее время должен отправиться в аренду в «Сочи».

— Будущее Кокорина? Про него не буду ничего говорить. Кокорин в теннис не играет, — сказал Медведев.

Во время загрузки произошла ошибка.

— А какая ситуация с Бауыржан Исламханом?

— Сейчас у команды выходной, в том числе и у него. Давайте дождемся выезда команды на сбор в Испанию, там все и узнаете. (Дмитрий Зимин).

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