Исламхан вернулся в Казахстан после сбора с «Зенитом»

Источник: AP 2020

С 17 по 25 января полузащитник тренировался с чемпионами России на сборе в Катаре, проходя просмотр. В Дохе Исламхан провел два контрольных матча: против катарского «Аль-Увайнаха» (10:0) он отыграл весь второй тайм и отдал две голевые передачи, а во встрече с австрийским «Зальцбургом» (3:6) вышел в стартовом составе и заменился на 61-й минуте.

«Единственный потенциальный новичок “Зенита” Исламхан из Дохи улетел в Казахстан, но, возможно, присоединится к клубу на следующей учебно-тренировочной сессии в Испании», — пишет Sportbox.ru.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--21420f0628fca0f3224a" data-vnd="21420f0628fca0f3224a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=21420f0628fca0f3224a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

Второй сбор «Зенита» пройдет в испанском Бенидорме с 29 января по 10 февраля. Ранее главный тренер питерцев Сергей Семак сообщил, что вопрос о том, приедет ли Исламхан на этот УТС, будет обсуждаться с руководством клуба.

Сегодня, 27 января, гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что решение об Исламхане клуб примет в ближайшее время. Полузащитник находится в статусе свободного агента после ухода из «Кайрата» — по договоренности с алматинцами, он не может перейти в другую казахстанскую команду.