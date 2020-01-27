Исламхан вернулся в Казахстан после сбора с «Зенитом»
Капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан вернулся на родину, но может отправиться на второй сбор российского «Зенита», сообщает Sportbox.ru.
Капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан вернулся на родину, но может отправиться на второй сбор российского «Зенита», сообщает Sportbox.ru.
С 17 по 25 января полузащитник тренировался с чемпионами России на сборе в Катаре, проходя просмотр. В Дохе Исламхан провел два контрольных матча: против катарского «Аль-Увайнаха» (10:0) он отыграл весь второй тайм и отдал две голевые передачи, а во встрече с австрийским «Зальцбургом» (3:6) вышел в стартовом составе и заменился на 61-й минуте.
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Второй сбор «Зенита» пройдет в испанском Бенидорме с 29 января по 10 февраля. Ранее главный тренер питерцев Сергей Семак сообщил, что вопрос о том, приедет ли Исламхан на этот УТС, будет обсуждаться с руководством клуба.
Сегодня, 27 января, гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что решение об Исламхане клуб примет в ближайшее время. Полузащитник находится в статусе свободного агента после ухода из «Кайрата» — по договоренности с алматинцами, он не может перейти в другую казахстанскую команду.