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16:21 (мск), источник: Vesti.kz

Исламхан вернулся в Казахстан после сбора с «Зенитом»

Капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан вернулся на родину, но может отправиться на второй сбор российского «Зенита», сообщает Sportbox.ru.

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Источник: AP 2020

С 17 по 25 января полузащитник тренировался с чемпионами России на сборе в Катаре, проходя просмотр. В Дохе Исламхан провел два контрольных матча: против катарского «Аль-Увайнаха» (10:0) он отыграл весь второй тайм и отдал две голевые передачи, а во встрече с австрийским «Зальцбургом» (3:6) вышел в стартовом составе и заменился на 61-й минуте.

«Единственный потенциальный новичок “Зенита” Исламхан из Дохи улетел в Казахстан, но, возможно, присоединится к клубу на следующей учебно-тренировочной сессии в Испании», — пишет Sportbox.ru.

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Второй сбор «Зенита» пройдет в испанском Бенидорме с 29 января по 10 февраля. Ранее главный тренер питерцев Сергей Семак сообщил, что вопрос о том, приедет ли Исламхан на этот УТС, будет обсуждаться с руководством клуба.

Сегодня, 27 января, гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что решение об Исламхане клуб примет в ближайшее время. Полузащитник находится в статусе свободного агента после ухода из «Кайрата» — по договоренности с алматинцами, он не может перейти в другую казахстанскую команду.

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