Защитник «Зенита» Осорио описал Россию одним словом и назвал самое используемое русское слово
Венесуэльский защитник «Зенита» Йордан Осорио ответил на вопросы клубной
Венесуэльский защитник «Зенита» Йордан Осорио ответил на вопросы клубной
— Йордан, опишите Россию одним словом, но только не «холод».
— «Огромная». Россия — очень большая страна, за время долгих перелетов я хорошо это понял.
— Ваша первая мысль при виде снега?
— «Вау! Какая красота!» Ничего подобного я прежде не видел.
— С какой самой большой сложностью вы столкнулись за эти полгода в Петербурге?
— С холодной погодой. Я к ней совсем не привык, температуры ниже португальских +10 в моей жизни ни разу не было. А в Венесуэле и вовсе круглый год +30.
— Самое используемое русское слово.
— «Давай!».
Осорио перешел в «Зенит» из «Порту» на правах аренды. Соглашение рассчитано до лета 2020 года. В текущем сезоне защитник провел девять матчей за