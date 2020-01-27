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16:59 (мск), источник: Sport24

Защитник «Зенита» Осорио описал Россию одним словом и назвал самое используемое русское слово

Венесуэльский защитник «Зенита» Йордан Осорио ответил на вопросы клубной пресс-службы.

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— Йордан, опишите Россию одним словом, но только не «холод».

— «Огромная». Россия — очень большая страна, за время долгих перелетов я хорошо это понял.

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— Ваша первая мысль при виде снега?

— «Вау! Какая красота!» Ничего подобного я прежде не видел.

— С какой самой большой сложностью вы столкнулись за эти полгода в Петербурге?

— С холодной погодой. Я к ней совсем не привык, температуры ниже португальских +10 в моей жизни ни разу не было. А в Венесуэле и вовсе круглый год +30.

— Самое используемое русское слово.

— «Давай!».

Осорио перешел в «Зенит» из «Порту» на правах аренды. Соглашение рассчитано до лета 2020 года. В текущем сезоне защитник провел девять матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах.

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