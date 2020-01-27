ФК «Краснодар» отменил матч с командой из китайского города Ухань на сборе в Испании

Источник: AP 2020

Ранее сообщалось, что «Краснодар» должен провести встречу с китайской командой 10 февраля. «Ухань Чжоэр» представляет город, в котором было объявлено о заражении новым вирусом пневмонии. Таким образом, российская команда сыграет три матча во время сборов — со шведским «Мальмё» (2 февраля), чешской «Викторией» и норвежским «Мьёндаленом» (оба матча 7 февраля).

Как уточнили ТАСС в пресс-службе «Краснодара», в данный момент идет коррекция расписания матчей, составленного заранее. «Расписание сборов составлялось задолго до их начала. Сейчас идет его коррекция», — сказал собеседник агентства.

«Краснодар» занимает второе место в чемпионате России, набрав 35 очков после 19 игр. Первый матч после зимней паузы в национальном первенстве краснодарцы проведут 1 марта, дома они сыграют с «Уфой».

Власти Китая 31 декабря 2019 года уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане — крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни — коронавирус 2019-nCoV — был установлен 7 января. Он также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Южной Корее, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. ВОЗ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.