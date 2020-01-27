«Динамо» интересуется Кузяевым. Чем ответит «Зенит»?

«Динамо» ведет переговоры с полузащитником «Зенита» и сборной России Далером Кузяевым, сообщил Телеграм-канал «Футбольный Биги». Мы узнали подробности этой истории.

По нашим данным, переговоров пока нет, но интерес к Кузяеву у бело-голубых действительно присутствует. Это совершенно логично, учитывая, что москвичи ищут футболиста в центральную зону, а контракт с питерцами у хавбека заканчивается в июне нынешнего года.

В пользу зенитовца сразу несколько аргументов.

Класс игрока сборной России не вызывает сомнений.

Кузяев в самом расцвете сил — 15 января ему исполнилось 27 лет.

Переход стал бы большим подспорьем в плане выполнения условий лимита текущего и следующего сезонов. У «Динамо» после зимних трансферов Скопинцева и Комличенко в этом плане ситуация чуть улучшилась. Но она остается пограничной, так что высококачественный россиянин явно пришелся бы ко двору.

Финансовая сторона сделки должна быть вполне подъемной, ведь летом Кузяев становится свободным агентом.

Зачем Далер нужен «Динамо» — понятно. А вот какой смысл расставаться с ним «Зениту»? Здесь все менее однозначно, однако непродленный до сих пор договор наводит на определенные мысли. Кузяев шикарно начал в Питере, но с каждым годом дела идут сложнее. Игрока замучали травмы, а теперь еще и конкуренция часто перекрывает дорогу в стартовый состав.

Есть мнение, что Далер не в восторге от получаемого времени. К тому же, если и выходит на поле, то чаще всего не на своей привычной позиции в центре — то правым защитником, то на фланге в средней линии. Проявить лучшие качества из-за таких перестановок довольно сложно.

В этом сезоне у Кузяева пять матчей в стартовом составе в чемпионате России и Лиге чемпионов. И лишь один — опорным хавбеком. Там главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак видит в первую очередь Барриоса и Оздоева. Еще в четырех встречах Далер появлялся справа. Учитывая восстановление Малкома, можно предположить, что появляться в составе россиянину станет еще сложнее. А ведь еще не прояснился вопрос с уходом в аренду Кокорина.

Мириться с ролью запасного для футболиста сборной России — непростая задача. Тем более, когда тебе 27 и на носу чемпионат Европы. Так что, вполне возможно, наилучшим выходом для всех станет решение расстаться.

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Впрочем, до этого еще далеко. Предметные переговоры, по нашим сведениям, еще не начались. А уж до продвинутой стадии — как до Луны. Переход зимой за деньги или летом бесплатно, финансовые условия личного соглашения — это даже не обсуждалось. К тому же Кузяев вновь травмирован, а его отец Адъям уже не раз подчеркивал в интервью, что первая задача сейчас — не контракт, а здоровье Далера.