«Динамо» интересуется Кузяевым. Чем ответит «Зенит»?
Сообщаем подробности возможного трансфера полузащитника сборной России.
Сообщаем подробности возможного трансфера полузащитника сборной России.
«Динамо» ведет переговоры с полузащитником «Зенита» и сборной России Далером Кузяевым, сообщил
В пользу зенитовца сразу несколько аргументов.
Зачем Далер нужен «Динамо» — понятно. А вот какой смысл расставаться с ним «Зениту»? Здесь все менее однозначно, однако непродленный до сих пор договор наводит на определенные мысли. Кузяев шикарно начал в Питере, но с каждым годом дела идут сложнее. Игрока замучали травмы, а теперь еще и конкуренция часто перекрывает дорогу в стартовый состав.
Есть мнение, что Далер не в восторге от получаемого времени. К тому же, если и выходит на поле, то чаще всего не на своей привычной позиции в центре — то правым защитником, то на фланге в средней линии. Проявить лучшие качества
В этом сезоне у Кузяева пять матчей в стартовом составе в чемпионате России и Лиге чемпионов. И лишь один — опорным хавбеком. Там главный тренер
Мириться с ролью запасного для футболиста сборной России — непростая задача. Тем более, когда тебе 27 и на носу чемпионат Европы. Так что, вполне возможно, наилучшим выходом для всех станет решение расстаться.
Впрочем, до этого еще далеко. Предметные переговоры, по нашим сведениям, еще не начались. А уж до продвинутой стадии — как до Луны. Переход зимой за деньги или летом бесплатно, финансовые условия личного соглашения — это даже не обсуждалось. К тому же Кузяев вновь травмирован, а его отец Адъям уже не раз подчеркивал в интервью, что первая задача сейчас — не контракт, а здоровье Далера.
Скоро полузащитник должен перейти в общую группу. Возможно, тогда история с завершающимся соглашением полузащитника сборной России сдвинется с мертвой точки.