«Кокорина еще не домучали. Он кого-то сильно разозлил». Уткин раскрыл зарплату форварда «Зенита»

«Кокорин после тюрьмы переподписал контракт с “Зенитом”. Существует такая информация, которая не официальная, но и не была опровергнута: когда Кокорин перешел в “Зенит”, он получал в год 5 миллионов то ли долларов, то ли евро. Вы помните, Кокорин после тюрьмы говорил, что он готов играть бесплатно? Но совсем бесплатно нельзя по закону. Кокорин сейчас получает 20 тысяч рублей по контракту, я точно знаю. 20 тысяч рублей! Все знают, что у Кокорина летом кончается контракт. В последние полгода с игроком, у которого заканчивается контракт, другим клубам уже можно вести переговоры. Есть же команды Премьер-лиги, которые могли бы его взять. Освобождается же. Но что, с ним кто-нибудь ведет переговоры? Конечно же, нет. Почему? Нельзя! Отойдите! Мы его еще не домучали! Он все еще лыбится дурацкой улыбкой. Его еще не домучали. По закону Кокорин отбыл наказание. Пак уже на всех доступных ему языках молится, что, слава богу, для него эта история кончилась. Уже все кончилось давно, но его еще не домучали. Это не педагогическая поэма, а скотство. Честно, никого персонально не имею в виду. Не знаю, кто и как. Но именно так! Даю вам честное слово, я сейчас никого не имею в виду. Не потому, что я кого-то персонально побаиваюсь. Я просто реально не понимаю, кого я имею в виду. Я не знаю, кто этот человек, которого так разозлил Кокорин. Суки увидели, что парень опять улыбается. Он и в наручниках, помните, улыбался. Так вот он устроен — улыбается», — сказал Уткин в эфире «Эхо Спорт».