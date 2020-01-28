«Представьте, тонут Месси, Роналду и Тарасов. Cпасти можно двоих. Кого вы бы спасли?». Слуцкий зажег у Урганта
Тренер сходил в гости на «Вечерний Ургант», много и удачно шутил. Ведущему давно не было так комфортно с человеком из мира спорта.
Тренер сходил в гости на «Вечерний Ургант», много и удачно шутил. Ведущему давно не было так комфортно с человеком из мира спорта.
Слуцкий поучаствовал в скетче, пошутив над «деревянностью» российских футболистов.
В начале шоу Ургант традиционно выдал небольшой скетч с гостем. Поскольку это была первая программа после отпуска ведущий предложил выбросить елку. Слуцкий остановил его:
— Подождите, Ваня, нельзя так разбрасываться хорошим материалом. Мы и не из таких поленьев делаем хороших качественных футболистов, а вы елку выбрасывать собрались.
— Хотите сказать, что если такому тренеру как вы отдадим дерево, то вы…
— Нападающий, конечно, вряд ли получится, но опорника попробуем слепить.
Представляя Слуцкого уже на передаче Ургант начал так:
«Человек, без которого трудно представить любимую русскую забаву — футбол».
Дальше было интервью, которое явно удалось. Слуцкий очень много шутил — моментами даже не меньше, чем Ургант.
— Всегда, когда меня
Ургант подколол Слуцкого: «Помню интервью, где вы сказали, что если вернетесь в России, то это будет клуб ЦСКА». — Ну, это братские клубы. Почти, — с улыбкой ответил Слуцкий.
— Майский матч с ЦСКА? Пока правда об этом не думаю. У нас сложная ситуация, впервые в моей карьере предстоит борьба за сохранение прописки в
Дело в том, что на Урганта попросили завести дело за якобы оскорбление чувств верующих на одной их программ. Часть сегодняшнего эфира — еще до интервью с тренером — была посвящено этой теме.
Ургант парировал: «Знаю некоторых футболистов, которые там бывали. Все там встретимся».
Далее было видео с тренировки «Рубина», где на Слуцкого надели микрофон — и были слышны его шутки в адрес игроков. Очень много слова «катастрофа».
Тренер рассказал о новой традиции в «Рубине» — новички должны исполнить
— Да, новичкам нужно
Потом был небольшой блиц. Ургант сообщил, что Слуцкий подписан на президента Республики Татарстан и модель Викторию Лопыреву. И спросил:
— Если бы от обоих пришло
— Какие провокационные вопросы у вас. Вика часто постит, поэтому будет первой. Ты еще не успеешь других посмотреть, а у нее уже новое фото выходит.
— Вы плывете в лодке и видите, что тонут Месси, Роналду и Тарасов. Кого возьмете в лодку, если мест только два?
— Ну Тарасов вряд ли утонет. Он своим ходом спокойно доберется, — улыбнулся Слуцкий. — Кстати, когда стало известно, что Тарасов едет с нами сбор, то столько гневных сообщений от поклонников Ольги Бузовой я получил в инстаграм, это просто. Что писали? «Будь ты проклят, приятель». Это самое мягкое еще. Никогда столько негатива не было. Стал думать, чем же это вызвано.
— Потом вы размотали этот клубок?
— Там легко разматывать было, две нитки всего. Сильно не заплутаешь.
Нужно было угадать игрока, но лицо было закрыто. Если Слуцкий угадывал, то Ургант писал этому футболисту комментарий, подготовленный редакторами. Если не угадывал, то сам Слуцкий комментировал пост.
Первый был Смолов. Слуцкий уверено справился.
Ивану пришлось оставить комментарий под другим фото футболиста: «Сплошной позитивчик и просто солнышко».
Второе фото. Тут тренер ошибся, назвав Дзюбу.
Это был Тарасов. Поэтому Слуцкий оставил комментарий под одним из постов игрока: «Девочки, я на сегодняшний день с малышкой сижу дома и зарабатываю по 50 тысяч в неделю. Если есть желание, загляните на мою страницу».
— Завтра выйдет статья: «Слуцкий сидит с
Третий вариант Дзюба. Его Слуцкий легко определил.
В итоге получился один из самых легких и веселых выпусков «ВУ» с людьми из спорта. Что, конечно, заслуга и Слуцкого тоже.
Артем Терентьев