«Зенит» нашел замену Исламхану?

Как сообщает главный редактор газеты «Иракский футбол» Али Нури в своем твиттере, «сине-бело-голубые» близки к приобретению полузащитника сборной Ирака Сафа Хади, в настоящее время выступающего за клуб «Аль-Завра». Сделка может быть оформлена в ближайшие часы.
Отмечается, что большое влияние на потенциальный переход Хади оказал иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун.
Информацию о возможном переезде Сафы в Россию подтверждает Iraqi Pro Players в Instagram, однако в данном случае не указан клуб. Источник также утверждает, что стороны близки к сделке и переход может состояться в ближайшие часы.
Хади вызывается в сборную Ирака с 2018 года. К настоящему моменту 21-летний хавбек провел за национальную команду один матч.
Добавим, что на первом сборе «Зенита» в Катаре на просмотре находился полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан. Хавбек провел два контрольных матча: против катарского «Аль-Увайнаха» (10:0) он отыграл весь второй тайм и отдал две голевые передачи, а во встрече с австрийским «Зальцбургом» (3:6) вышел в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте.
Второй сбор «Зенита» пройдет в испанском Бенидорме с 29 января по 10 февраля. Ранее главный тренер питерцев Сергей Семак сообщил, что вопрос о том, приедет ли Исламхан на этот УТС, будет обсуждаться с руководством клуба.