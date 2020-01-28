Все из-за Кокорина? Казахстанский нападающий может вернуться в КПЛ из российского клуба

«Акмаль хорошо проявляет себя в тренировочном процессе. Статистически он один из лучших в команде. Но мы посмотрим, что будет дальше. Федотов доволен отношением и работой Акмаля, но ближе к началу чемпионата станет ясно его положение. В команде есть тот же Дмитрий Полоз, плюс если перейдет Кокорин — это российские игроки, которые претендуют на попадание в сборную. Если игрового времени будет недостаточно, может быть, Акмаль уйдет в аренду. Мы пока не изучали варианты, после второго сбора решим. Но, думаю, все команды Казахстана, за исключением “Кайрата”, могут быть заинтересованы в Акмале», — отметил Селюк.