Все из-за Кокорина? Казахстанский нападающий может вернуться в КПЛ из российского клуба

«Акмаль хорошо проявляет себя в тренировочном процессе. Статистически он один из лучших в команде. Но мы посмотрим, что будет дальше. Федотов доволен отношением и работой Акмаля, но ближе к началу чемпионата станет ясно его положение. В команде есть тот же Дмитрий Полоз, плюс если перейдет Кокорин — это российские игроки, которые претендуют на попадание в сборную. Если игрового времени будет недостаточно, может быть, Акмаль уйдет в аренду. Мы пока не изучали варианты, после второго сбора решим. Но, думаю, все команды Казахстана, за исключением “Кайрата”, могут быть заинтересованы в Акмале», — отметил Селюк.
Бахтияров уже провел первый сбор в составе «Сочи» в новом году. Он принял участие в нескольких товарищеских матчах. Сейчас дебютант РПЛ возобновил тренировки и продолжает работу на втором УТС.
Добавим, что на прошлой неделе «Сочи» объявил об арендном соглашении с форвардом «Зенита» Александром Кокориным, однако сделка до сих пор не подтверждена со стороны клуба из Санкт-Петербурга. Российские СМИ утверждают, что игрок отказывается уходить из «Зенита».
Напомним, в нынешнем сезоне Бахтияров провел в составе «Сочи», который является аутсайдером РПЛ, два матча в рамках российской премьер-лиги и одну игру в Кубке страны. С лета 2020 года казахстанские футболисты, Бахтияров в том числе, перестанут считаться в России легионерами.