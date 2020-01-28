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13:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Зарплата Кокорина в «Зените» оказалась ниже средней по России

Спортивный журналист Василий Уткин заявил, что заработная плата Александра Кокорина в «Зените» составляет 20 тысяч рублей. Об этом он заявил в эфире радио «Эхо Москвы».

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Источник: РИА "Новости"

По данным Уткина, нападающий был готов выступать за клуб бесплатно. «Совсем бесплатно-то нельзя по закону. Кокорин сейчас получает 20 тысяч рублей по контракту. Я точно знаю», — подчеркнул он.

Также журналист отметил, что договор с игроком был заключен еще во время его пребывания в колонии. Согласно данным Росстата, средний размер ежемесячной заработной платы в России за первый квартал 2019-го составил 43 944 рубля.

21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды. При этом представитель игрока опроверг трансфер, а сам игрок отметился хет-триком в товарищеском матче в составе «Зенита».

В сентябре 2019-го Кокорин вернулся в «Зенит» после освобождения из колонии. Вместе с бывшим полузащитником сборной России Павлом Мамаевым он находился под стражей с октября 2018-го. Футболистов задержали и впоследствии осудили за участие в двух драках в Москве. Кокорин известен по выступлениям за «Динамо» и сборную России.

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