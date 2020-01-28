Жена Кокорина заявила, что футболист до конца сезона будет выступать за «Зенит-2»

19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий

На прошлой неделе «Зенит» и «Сочи» объявили о достижении договоренности по переходу Кокорина, но его агент и отчим Кирилл Логинов заявил, что игрок не собирается уходить из петербургского клуба. 21 января «Зенит» в товарищеском матче одержал крупную победу над катарским «Аль-Увайнахом» (10:0), автором трех мячей в этой встрече стал Кокорин, позднее футболист вышел с капитанской повязкой в основе клуба во втором матче против австрийского «Зальцбурга» (3:6).

Читайте также Зарплата Кокорина в «Зените» оказалась ниже средней по России

«К огромному сожалению, Саша не продолжит свою карьеру в “Зените”. Для него это большая боль, но от него ничего не зависит, в данной ситуации все решения приняты руководством клуба. Сегодня ему сообщили. Он не намерен продолжать карьеру в “Сочи”, в связи с этим руководство футбольного клуба “Зенит” приняло решение до конца сезона отправить его тренироваться и играть за “Зенит-2”», — говорится в сообщении.

Кокорину 28 лет, он выступал за «Зенит» с начала 2016 года по октябрь 2018-го, провел во всех турнирах 92 матча, забив 34 мяча и отдав 12 передач. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России. С октября 2018 года Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, 17 сентября он вышел по УДО и подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона.