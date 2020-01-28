Колосков считает, что не было необходимости досрочно переизбирать Прядкина президентом РПЛ
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший
16 января на заседании общего собрания клубов РПЛ на пост главы
«Считаю досрочное переизбрание Прядкина, мягко говоря, странным решением. Не понимаю, какая необходимость была в переизбрании, причем тайном, без повестки. У него срок полномочий до апреля месяца, он на хорошем счету в РПЛ и РФС,
«Самое главное — клубы не имели право переизбирать Прядкина, не поставив в известность Российский футбольный союз. Есть регламент, где четко предусмотрена процедура выборов и выдвижения кандидатур, в уставе Международной федерации футбола (ФИФА) четко прописано, что лига — внутренняя организация национальной ассоциации, то есть устав лиги и ее регламент подлежат утверждению РФС. Лига ничего не может сделать без РФС, она действует в рамках полномочий, которыми ее наделил РФС, а РФС ее наделил только одним полномочием — проведением соревнований среди команд
Колосков отметил, что не ставит под сомнение авторитет Прядкина в РФС и РПЛ. «Он всегда имеет право голоса, сидит на исполкоме рядом с президентом, никаких претензий к нему никогда не было. Надо, чтобы РФС и клубы сели и обсудили кандидатуры вместе. Сами выборы — это прерогатива РПЛ», — заключил собеседник агентства.
Кандидатуры на пост президента РПЛ могут быть выдвинуты до 4 февраля.