Кикнадзе: Чебан возглавит избирком на перевыборах главы лиги
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Михаил Гончаров. Исполнительный директор Российской
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Михаил Гончаров. Исполнительный директор Российской
Общее собрание клубов РПЛ во вторник определило, что перевыборы главы лиги пройдут 17 марта. До 4 февраля должны быть зарегистрированы кандидаты на пост президента организации.
«Сформирована избирательная комиссия во главе с Сергеем Чебаном, которая займется проверкой полномочий. Также в соответствии с рекомендациями РФС до 30 июня будут подготовлены соответствующие изменения в уставе РПЛ», — сказал Кикнадзе журналистам.
Общее собрание клубов РПЛ 16 января единогласно проголосовало за продление срока полномочий Сергея Прядкина на посту главы лиги на пять лет. После избирательный комитет Российского футбольного союза (РФС) обязал РПЛ в течение трех месяцев провести перевыборы главы организации в полном соответствии с принципами и требованиями устава ФИФА, устава УЕФА, типового избирательного кодекса ФИФА, устава РФС и избирательного регламента РФС.