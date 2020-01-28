Кикнадзе: Чебан возглавит избирком на перевыборах главы лиги

Общее собрание клубов РПЛ во вторник определило, что перевыборы главы лиги пройдут 17 марта. До 4 февраля должны быть зарегистрированы кандидаты на пост президента организации.

«Сформирована избирательная комиссия во главе с Сергеем Чебаном, которая займется проверкой полномочий. Также в соответствии с рекомендациями РФС до 30 июня будут подготовлены соответствующие изменения в уставе РПЛ», — сказал Кикнадзе журналистам.