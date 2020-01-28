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15:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Кокорин прояснил будущее в «Зените»

Российский нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что не поедет с командой на основные сборы перед возобновлением чемпионата России. Об этом сообщает «Подъем».

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«Решение это уже принято, и мне об этом объявлено. О том, где я продолжу карьеру, пока ничего не могу сказать», — признался 28-летний форвард.

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Ранее 28 января спортивный журналист Василий Уткин назвал сумму заработной платы, якобы прописанную в новом контракте Кокорина с «Зенитом». Согласно его информации, форвард получает 20 тысяч рублей в месяц.

21 января «Сочи» объявил об аренде игрока. В заявлении клуба было сказано, что Кокорин проведет в команде остаток сезона-2019/2020. При этом агент футболиста опроверг известие о трансфере. В тот же день нападающий принял участие в товарищеской встрече «Зенита» и отметился хет-триком.

Кокорин присоединился к «Зениту» после своего освобождения из колонии в сентябре 2019-го. Вместе с другим футболистом Павлом Мамаевым он был осужден за участие в двух драках в Москве в октябре 2018-го.

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