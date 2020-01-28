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16:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава ОПСФ: Профсоюз готов оказать помощь Кокорину

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Сергей Астахов. Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин может рассчитывать на помощь Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ), если она будет ему необходима, заявил РИА Новости генеральный директор ОПСФ Александр Зотов.

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник супруга Кокорина Дарья Валитова сообщила, что футболист проведет оставшуюся часть сезона в «Зените-2». Сам Кокорин заявил РИА Новости, что ничего не может сказать по поводу своего будущего, но на второй сбор «Зенита» он не поедет.

«Если Александру нужна помощь, мы всегда готовы ему помочь. Я с ним на эту тему не разговаривал, он пока к нам не обращался. Двери в профсоюз для него всегда открыты, как и для любого другого футболиста», — сказал Зотов по телефону.

«Надо смотреть договор Кокорина. Если в нем нет противопоказаний для того, чтобы клуб отправил его в “Зенит-2”, значит, нарушений нет. Если же в нем четко прописано, что Александр является игроком только основной команды и без его согласия перевести в “Зенит-2” нельзя, то это нарушение. Сложно что-то говорить, не зная деталей соглашения футболиста с “Зенитом” и на основании высказываний других людей», — добавил он.

Ранее в январе «Сочи» на своем сайте объявил о договоренности с «Зенитом» по аренде Кокорина до конца сезона, однако позднее форвард вышел с капитанской повязкой в стартовом составе петербургской команды в контрольном матче с катарским «Аль-Увайнахом» и сделал хет-трик. Позднее гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил РИА Новости договоренность клубов об аренде игрока. Владелец «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что обсуждал с Кокориным возможность аренды еще до официального объявления о переходе.

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