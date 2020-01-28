Ещенко объяснил, почему «Спартак» не брал титулы после ухода Карреры
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко считает, что столичный клуб мог завоевать больше чемпионских титулов в последнее время.
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко считает, что столичный клуб мог завоевать больше чемпионских титулов в последнее время.
В 2017 году «Спартак» выиграл чемпионат России по футболу впервые за 16 лет. После завоеванного трофея «красно-белые» занимали в РПЛ третье и пятое место. По итогам 19 туров текущего сезона команда занимает десятое место в турнирной таблице.
«Три года назад мы были первыми, а сейчас идем на десятом месте… Для человека, у которого есть
«Почему так произошло? Повлияло много разных факторов.
В сезоне-2019/20 Ещенко провел в