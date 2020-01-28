Ещенко объяснил, почему «Спартак» не брал титулы после ухода Карреры

Источник: Спорт РИА Новости

В 2017 году «Спартак» выиграл чемпионат России по футболу впервые за 16 лет. После завоеванного трофея «красно-белые» занимали в РПЛ третье и пятое место. По итогам 19 туров текущего сезона команда занимает десятое место в турнирной таблице.

«Три года назад мы были первыми, а сейчас идем на десятом месте… Для человека, у которого есть какие-то амбиции, это неприятно. Были чемпионами, а потом уступили и второе место. Мы могли спокойно два-три года еще выигрывать чемпионат, но где-то упустили свои шансы в концовках. Неприятно, в общем», — заявил Ещенко в интервью Sport24.

«Почему так произошло? Повлияло много разных факторов. Кто-то в хорошей форме, кто-то в плохой, у одних получается, у других — нет. В чемпионском сезоне у нас получалось вообще все. Даже когда не забивали, давили физикой и набирали очки, создавали много моментов. Сейчас тоже создаем, но реализация хромает. Наверное, потому что у нас почти новая команда, все ребята только недавно собрались», — добавил защитник.