Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.01
Рома
Лацио
11
Футбол. Зарубежный
26.01
Реал Сосьедад
Мальорка
30
Футбол. Зарубежный
26.01
Наполи
Ювентус
21
Футбол. Зарубежный
26.01
Вальядолид
Реал
01
Футбол. Зарубежный
26.01
Лилль
ПСЖ
02
Футбол. Зарубежный
29.01
Вест Хэм Юнайтед
Ливерпуль
Все события
Фоторепортажи
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
11Сборная России стала серебряным призером МЧМ
18:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ещенко объяснил, почему «Спартак» не брал титулы после ухода Карреры

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко считает, что столичный клуб мог завоевать больше чемпионских титулов в последнее время.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

В 2017 году «Спартак» выиграл чемпионат России по футболу впервые за 16 лет. После завоеванного трофея «красно-белые» занимали в РПЛ третье и пятое место. По итогам 19 туров текущего сезона команда занимает десятое место в турнирной таблице.

Фоторепортаж
Каррера забанил Глушакова и Ещенко. А недавно все было хорошо

«Три года назад мы были первыми, а сейчас идем на десятом месте… Для человека, у которого есть какие-то амбиции, это неприятно. Были чемпионами, а потом уступили и второе место. Мы могли спокойно два-три года еще выигрывать чемпионат, но где-то упустили свои шансы в концовках. Неприятно, в общем», — заявил Ещенко в интервью Sport24.

«Почему так произошло? Повлияло много разных факторов. Кто-то в хорошей форме, кто-то в плохой, у одних получается, у других — нет. В чемпионском сезоне у нас получалось вообще все. Даже когда не забивали, давили физикой и набирали очки, создавали много моментов. Сейчас тоже создаем, но реализация хромает. Наверное, потому что у нас почти новая команда, все ребята только недавно собрались», — добавил защитник.

В сезоне-2019/20 Ещенко провел в премьер-лиге семь матчей и не отметился результативными действиями.

Читайте также
Интервью Массимо Карреры: эксклюзив
Во время загрузки произошла ошибка.
16 сентября 2019© Ньюстюб
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Навка ответила немецкому чиновнику, недовольному победами россиян
Ван Дамм и Волочкова отдыхают: удивительные шпагаты Анастасии Назаренко
7 трансферных интриг зимы в футбольной Европе
«Локомотив» требует от экс-гендиректора Геркуса 144 млн рублей
Верните 2007-й. Образы российских спортсменов в нулевые (фото)
«Зенит» сослал Кокорина в дубль. Туда ему и дорога
Пятиминутная смена Ковалёва и другие необычные рекорды НХЛ
«Идиоты!» Тихонов разнес Драчева за слова о сокращении сборной
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь