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19:42 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Куат сыграл за российский клуб в матче против чешской команды

Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат сыграл за российский клуб в контрольном матче против чешской «Сигмы», передает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча в турецком Белеке прошла сегодня, 28 января, и завершилась со счетом 0:2. Чешский клуб забил по голу в каждом из таймов. В этом матче Куат вышел на поле после перерыва и отметился желтой карточкой за срыв атаки.

Отметим, что «Оренбург» занимает 14-е место из 16 клубов российской премьер-лиге, а «Сигма» идет десятой из 16 участников чемпионата Чехии. В следующем матче клуб Куата 31 января встретится с боснийским «Борацом».

За «Оренбург» Куат дебютировал 18 января в матче против словацкого «Слована» (1:0), когда появился во втором тайме. Во второй игре против болгарской «Славии» из Софии (2:3), которая состоялась 21 января, казахстанец устроил потасовку.

О подписании 27-летнего Куата «Оренбург» объявил 1 января. Полузащитник перешел в клуб свободным агентом после истечения контракта с «Кайратом», за который выступал с 2014 года.

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