Казахстанец Куат сыграл за российский клуб в матче против чешской команды
Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат сыграл за российский клуб в контрольном матче против чешской «Сигмы», передает корреспондент Vesti.kz.
Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат сыграл за российский клуб в контрольном матче против чешской «Сигмы», передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в турецком Белеке прошла сегодня, 28 января, и завершилась со счетом 0:2. Чешский клуб забил по голу в каждом из таймов. В этом матче Куат вышел на поле после перерыва и отметился желтой карточкой за срыв атаки.
Отметим, что «Оренбург» занимает 14-е место из 16 клубов российской
За «Оренбург» Куат дебютировал 18 января в матче против словацкого «Слована» (1:0), когда появился во втором тайме. Во второй игре против болгарской «Славии» из Софии (2:3), которая состоялась 21 января, казахстанец устроил потасовку.
О подписании 27-летнего Куата «Оренбург» объявил 1 января. Полузащитник перешел в клуб свободным агентом после истечения контракта с «Кайратом», за который выступал с 2014 года.