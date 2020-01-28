Казахстанец Куат сыграл за российский клуб в матче против чешской команды

Встреча в турецком Белеке прошла сегодня, 28 января, и завершилась со счетом 0:2. Чешский клуб забил по голу в каждом из таймов. В этом матче Куат вышел на поле после перерыва и отметился желтой карточкой за срыв атаки.

Отметим, что «Оренбург» занимает 14-е место из 16 клубов российской премьер-лиге, а «Сигма» идет десятой из 16 участников чемпионата Чехии. В следующем матче клуб Куата 31 января встретится с боснийским «Борацом».

За «Оренбург» Куат дебютировал 18 января в матче против словацкого «Слована» (1:0), когда появился во втором тайме. Во второй игре против болгарской «Славии» из Софии (2:3), которая состоялась 21 января, казахстанец устроил потасовку.