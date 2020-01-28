Комличенко был полезен в матче с «Лехией», но «Динамо» это не спасло

Источник: ФК «Динамо»

«Лехия» (Польша) — «Динамо» М (Россия) — 2:0 (1:0)

Голы: Гараслин, 41 (1:0). Тоберс, 72 (2:0).

«Динамо»: Шунин (Лещук, 46), Ордец (Рыков, 46), Нойштедтер (Евгеньев, 46), Паршивлюк (Морозов, 46), Скопинцев (Каборе, 46), Шуньич (Кардозу, 46), Жоаузинью (Соснин, 46), Шиманьски (Хильемарк, 46), Юсупов (Комличенко, 46), Игбун (Нжи, 46), Филипп (Панченко, 46).

Предупреждения: Игбун, 20. Ордец, 42. Комличенко, 84.

28 января. Белек. Стадион «Регнум».

Москвичи встречались с «Лехией» из Гданьска — эта команда занимает в чемпионате Польши-2019/20 седьмое место после 20 туров. Основной интригой противостояния было возможное появление на поле новичка «Динамо» — форварда Николая Комличенко. Футболист еще недавно рвал и метал в Чехии в составе «Млады Болеслав» (10 голов в 15 матчах местного чемпионата), а контракт с бело-голубыми он заключил 25 января.

Ниже — ряд наблюдений по игре «Динамо» — «Лехия»:

1. «Динамо» выставило на первый тайм практически основной состав: с первых минут в атаке вышли Игбун, Филипп и Шиманьски.

Базовой схемой «Динамо» была 4−4−2, трансформировавшаяся в 4−3−3 при прессинге, когда справа подключался Шиманьски.

«Лехия» действовала по расстановке 4−3−3.

2. «Динамо» почти не прессинговало игроков «Лехии» в первом тайме. Поначалу бело-голубые встречали соперника у средней линии, а затем вообще откатились в низкий блок. «Выше» и «долго» — эти два слова, донесшихся с тренерской скамейки, прекрасно охарактеризовали игру москвичей в первом тайме.

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3. Само «Динамо» не могло выйти из-под прессинга соперника через пас. Для развития атак бело-голубые использовали длинные передачи Шунина, которые зачастую подхватывали поляки. «Лехия» же спокойно выходила из обороны в атаку низом и забирала практически все подборы.

4. Понравился Игбун: нигериец укрывал мяч корпусом, выигрывал верховые единоборства и привычно был заряжен на атаку. В нападении хорошо смотрелся Шиманьски: именно он включал командный прессинг, один раз опасно бил по воротам и отдал передачу под удар на Паршивлюка. В те редкие отрезки, когда бело-голубые начинали поддавливать, поляки ошибались, выбивали мяч в аут, а также включали тактику мелкого фола.

5. «Лехия» старалась развивать атаки по флангам, создавая там численное преимущество, делала много подач в штрафную, но Ордец и Шуньич справлялись с угрозами. Поляки забили гол дальним ударом из опорной зоны, где Филипп не успел нагнать Хараслина, отправившего мяч в правый нижний угол ворот.

6. На второй тайм вышел совсем другой состав: в атаке действовали Комличенко, Панченко и Нжи. Схема не изменилась: базовая — 4−4−2, при прессинге — 4−3−3 с активным Нжи.

7. «Динамо» сразу же включило давление, накрывая поляков и в середине поля и на чужой половине. Игроки бело-голубых не столько выбрасывались на футболистов «Лехии», сколько правильно перекрывали направления для развития атак соперника.

8. Бело-голубые стали развивать позиционные атаки, выходя из-под чужого прессинга низом. Тренерский штаб требовал действовать «быстрее», что игроки «Динамо» и делали на флангах — особенно активен был Кардозу.

9. Комличенко создал самый опасный момент бело-голубых за весь матч: бил головой после подачи Кардозу со штрафного, но голкипер Кучак вытащил мяч.

Комличенко активно взаимодействовал с Нжи, Кардозу и Каборе, заработал три фола, но и сам получил желтую карточку. Понравилось его стремление не только бить самому, но и скидывать головой мяч партнерам.

9. Две позиции Скопинцева. Нжи получил травму, поэтому Дмитрию пришлось вернуться в игру. Он вышел на позицию левого полузащитника и сразу же чуть не забил. Понравилось его умение находить пространство и открываться под передачи. Возможно, тренерский штаб «Динамо» задумается над ролью Скопинцева на поле.

10. Второй гол в ворота «Динамо» был забит после углового. Евгеньев и Рыков не смогли накрыть Тоберса, пробившего под перекладину. В обороне бело-голубые смотрелись явно хуже, чем в первом тайме: она стала гораздо выше, что повлекло неизбежное образование пространства сзади.

Выводы

Первый тайм в исполнении «Динамо» — это всеобщая инертность. Москвичи стали заложниками отсутствия прессинга и слишком низкой линии обороны в концовке.

Второй тайм — «качели» от обеих команд. Теперь уже прессинговали и москвичи, и «Лехия», проходили многочисленные фланговые атаки, но поляки удачнее действовали в обороне.

Команда Кирилла Новикова оставила неоднозначное впечатление. Явно попавший в игру Комличенко и удачно вписавшийся на позицию левого хавбека Скопинцев, но при этом отсутствие прессинга в первом тайме и провалы в защите во втором.

Впрочем, это всего лишь товарищеский матч.