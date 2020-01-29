Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.01
Наполи
Ювентус
21
Футбол. Зарубежный
26.01
Вальядолид
Реал
01
Футбол. Зарубежный
26.01
Лилль
ПСЖ
02
Футбол. Зарубежный
22:45
Вест Хэм Юнайтед
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
31.01
Герта
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
31.01
Ренн
Нант
Все события
Фоторепортажи
11Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне
11Сборная России стала серебряным призером МЧМ
10:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Спартак» интересуется игроком «Африкена» Компаоре

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Спартак» проявляет интерес к нападающему тунисской команды «Клуб Африкен» Бассиру Компаоре, сообщает mosaiquefm.net.

Наверх

Как отмечается в материале, пока официального предложения от «красно-белых» тунисскому клубу по 21-летнему футболисту не поступало.

Компаоре выступает за «Африкен» с 2018 года, в текущем сезоне он забил шесть голов в 13 матчах за клуб. Ранее он защищал цвета марокканских клубов «Иттихад Танжер» и «Шабаб Атлас Хенифра», провел две игры за сборную Буркина-Фасо.

Читайте также
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Навка ответила немецкому чиновнику, недовольному победами россиян
Ван Дамм и Волочкова отдыхают: удивительные шпагаты Анастасии Назаренко
Агент Кокорина рассказал о ситуации с контрактом футболиста
Больной перенос: Китай может остаться без международных турниров
Определился 6-й участник плей-офф Континентальной хоккейной лиги
14-летняя ученица Этери Тутберидзе ушла от тренера в танцы
Пятиминутная смена Ковалева и другие необычные рекорды НХЛ
«Монако» с Головиным вылетел из Кубка Франции
В НБА подготовили трогательный ролик, посвящённый Брайанту
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь