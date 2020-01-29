СМИ: «Спартак» интересуется игроком «Африкена» Компаоре

Как отмечается в материале, пока официального предложения от «красно-белых» тунисскому клубу по 21-летнему футболисту не поступало.

Компаоре выступает за «Африкен» с 2018 года, в текущем сезоне он забил шесть голов в 13 матчах за клуб. Ранее он защищал цвета марокканских клубов «Иттихад Танжер» и «Шабаб Атлас Хенифра», провел две игры за сборную Буркина-Фасо.