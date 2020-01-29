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14:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» вылетел на второй сбор без Кокорина

Нападающий Александр Кокорин не полетел на второй сбор «Зенита».

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Источник: Спорт-Экспресс

Футболист отсутствует в списке игроков, которые отправятся в Испанию.

21 января «Сочи» объявил об аренде 28-летнего нападающего до конца сезона. На следующий день факт договоренности между клубами подтвердил гендиректор «Зенита» Александр Медведев. При этом отчим и представитель футболиста Кирилл Логинов заявил, что Кокорин в «Сочи» не собирается.

Позже жена Кокорина Дарья Валитова сообщила, что игрок не намерен выступать за «Сочи», так что руководство клуба из Санкт-Петербурга приняло решение перевести его в «Зенит-2».

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