«Зенит» вылетел на второй сбор без Кокорина

Источник: Спорт-Экспресс

Футболист отсутствует в списке игроков, которые отправятся в Испанию.

21 января «Сочи» объявил об аренде 28-летнего нападающего до конца сезона. На следующий день факт договоренности между клубами подтвердил гендиректор «Зенита» Александр Медведев. При этом отчим и представитель футболиста Кирилл Логинов заявил, что Кокорин в «Сочи» не собирается.