«Зенит» вылетел на второй сбор без Кокорина
Нападающий Александр Кокорин не полетел на второй сбор «Зенита».
Нападающий Александр Кокорин не полетел на второй сбор «Зенита».
Футболист отсутствует в списке игроков, которые отправятся в Испанию.
21 января «Сочи» объявил об аренде 28-летнего нападающего до конца сезона. На следующий день факт договоренности между клубами подтвердил гендиректор «Зенита» Александр Медведев. При этом отчим и представитель футболиста Кирилл Логинов заявил, что Кокорин в «Сочи» не собирается.
Позже жена Кокорина Дарья Валитова сообщила, что игрок не намерен выступать за «Сочи», так что руководство клуба из