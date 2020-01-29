«Уфа» выдвинула Прядкина в качестве кандидата на пост главы РПЛ на предстоящие выборы
МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Футбольный клуб «Уфа» выдвинул действующего президента Российской
МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Футбольный клуб «Уфа» выдвинул действующего президента Российской
«Мы выдвинули кандидатуру Сергея Геннадьевича официальным письмом», — сказал Газизов, отвечая на вопрос о том, кого «Уфа» поддержала в качестве кандидата на пост президента РПЛ.
Во вторник на внеочередном общем собрании РПЛ представители руководства клубов согласились с решением избирательного комитета Российского футбольного союза (РФС) о признании выборов президента
«Ничего страшного не произошло, нам указали на определенные моменты — они будут устранены, — прокомментировал решение общего собрания клубов РПЛ гендиректор “Уфы”. — Как считал Российский футбольный союз, у нас были допущены определенные ошибки. Это рабочий момент».
Согласно опубликованному на официальном сайте РПЛ уставу организации, президентом
Полномочия действующего главы РПЛ истекают 21 апреля 2020 года, когда подойдет к концу пятилетний срок, на который он был избран. При этом он может досрочно прекратить выполнение своих полномочий при одном из следующих условий: по решению общего собрания членов