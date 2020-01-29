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15:51 (мск), источник: ТАСС

«Уфа» выдвинула Прядкина в качестве кандидата на пост главы РПЛ на предстоящие выборы

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Футбольный клуб «Уфа» выдвинул действующего президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина в качестве кандидата на этот пост на предстоящие выборы, которые состоятся 17 марта. Об этом ТАСС в среду сообщил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы выдвинули кандидатуру Сергея Геннадьевича официальным письмом», — сказал Газизов, отвечая на вопрос о том, кого «Уфа» поддержала в качестве кандидата на пост президента РПЛ.

Во вторник на внеочередном общем собрании РПЛ представители руководства клубов согласились с решением избирательного комитета Российского футбольного союза (РФС) о признании выборов президента премьер-лиги, состоявшихся 16 января, недействительными. На предыдущем общем собрании клубы единогласно переизбрали президентом Прядкина. Накануне было принято решение о том, что прием заявок от кандидатов в руководители лиги завершится 4 февраля.

«Ничего страшного не произошло, нам указали на определенные моменты — они будут устранены, — прокомментировал решение общего собрания клубов РПЛ гендиректор “Уфы”. — Как считал Российский футбольный союз, у нас были допущены определенные ошибки. Это рабочий момент».

Кто может стать президентом РПЛ

Согласно опубликованному на официальном сайте РПЛ уставу организации, президентом премьер-лиги «может быть любое дееспособное физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, признающее положения учредительных документов премьер-лиги, а также требования и положения ФИФА, УЕФА и РФС». Право выдвигать кандидатов на пост главы лиги есть только у клубов — членов РПЛ. Причем проходить они должны на очередном отчетно-выборном заседании общего собрания членов РПЛ. При этом Прядкин как действующий президент лиги имеет право выдвинуть свою кандидатуру для избрания на этот пост на новый срок.

Полномочия действующего главы РПЛ истекают 21 апреля 2020 года, когда подойдет к концу пятилетний срок, на который он был избран. При этом он может досрочно прекратить выполнение своих полномочий при одном из следующих условий: по решению общего собрания членов премьер-лиги, принятому квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа членов организации; установления в судебном порядке вины в умышленном причинении ущерба премьер-лиге; признания виновным в совершении уголовно наказуемого деяния или при личной просьбе об отставке.

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