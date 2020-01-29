«Уфа» выдвинула Прядкина в качестве кандидата на пост главы РПЛ на предстоящие выборы

Источник: РИА "Новости"

«Мы выдвинули кандидатуру Сергея Геннадьевича официальным письмом», — сказал Газизов, отвечая на вопрос о том, кого «Уфа» поддержала в качестве кандидата на пост президента РПЛ.

Во вторник на внеочередном общем собрании РПЛ представители руководства клубов согласились с решением избирательного комитета Российского футбольного союза (РФС) о признании выборов президента премьер-лиги, состоявшихся 16 января, недействительными. На предыдущем общем собрании клубы единогласно переизбрали президентом Прядкина. Накануне было принято решение о том, что прием заявок от кандидатов в руководители лиги завершится 4 февраля.

«Ничего страшного не произошло, нам указали на определенные моменты — они будут устранены, — прокомментировал решение общего собрания клубов РПЛ гендиректор “Уфы”. — Как считал Российский футбольный союз, у нас были допущены определенные ошибки. Это рабочий момент».

Кто может стать президентом РПЛ

Согласно опубликованному на официальном сайте РПЛ уставу организации, президентом премьер-лиги «может быть любое дееспособное физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, признающее положения учредительных документов премьер-лиги, а также требования и положения ФИФА, УЕФА и РФС». Право выдвигать кандидатов на пост главы лиги есть только у клубов — членов РПЛ. Причем проходить они должны на очередном отчетно-выборном заседании общего собрания членов РПЛ. При этом Прядкин как действующий президент лиги имеет право выдвинуть свою кандидатуру для избрания на этот пост на новый срок.