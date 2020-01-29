ЦСКА назвал список игроков, которые отправились на сбор в Испании

ЦСКА назвал список игроков, которые отправились на сбор в Испании

Футболисты ЦСКА отправились на второй зимний сбор, который пройдёт в Кампоаморе с 29 января по 9 февраля, сообщается на официальном сайте клуба.