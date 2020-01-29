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14:05 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА назвал список игроков, которые отправились на сбор в Испании

Футболисты ЦСКА отправились на второй зимний сбор, который пройдёт в Кампоаморе с 29 января по 9 февраля, сообщается на официальном сайте клуба.

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Список игроков, полетевших в Испанию, выглядит так:

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп.

Защитники: Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Виктор Васин, Вадим Карпов, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Хёрдур Магнуссон, Седрик Гогуа, Максим Елеев.

Полузащитники: Яка Бийол, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Константин Кучаев, Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Константин Марадишвили.

Нападающие: Фёдор Чалов, Илья Шкурин, Давид Караев (на просмотре).

На сборе московский клуб проведёт четыре контрольных матча: со «Сваровски Тироль» (1 февраля), «Норшелланном» (5 февраля), «Оддом» (8 февраля) и «Зенитом» (9 февраля).

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