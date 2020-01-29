Болельщики «Зенита» критикуют решение по Кокорину. Чем это грозит?

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Кокорину не дают играть за «Зенит». В сентябре клубу не позволили внести футболиста в заявку на осеннюю часть чемпионата, зимой заблокировали его подготовку к весенней. Объявили об аренде в «Сочи» (главный тренер Сергей Семак и сам форвард узнали об этом из сообщения официального сайта южан), затем, когда уезжать туда Кокорин отказался, не взяли на сбор.

Я пишу обобщенно: «не дают», «не позволили», «не взяли» — и логично спросить, кто именно принимал эти решения? Кто не дает и не позволяет? Но фамилий мы не знаем и, скорее всего, не узнаем, потому что авторы подобных шагов почти всегда остаются в тени.

Важно другое: этот кто-то решил, что года в тюрьме за совершенное преступление мало и Кокорина надо учить и дальше. Не хочу примеривать на футболиста героический образ жертвы системы. В первую очередь он — продукт этой системы, который гораздо больше получил от нее, чем пострадал. Но речь не столько о Кокорине, сколько о правилах, которые здесь работают. Или не работают.

Всего за пару часов под постом официального Twitter-аккаунта «Зенита» с составом на сбор (без Кокорина) появились сотни комментариев. Почти все — с критикой. Причем пишут это болельщики «Зенита» — во всяком случае, люди с сине-бело-голубыми флагами на аватарах.

Уверен, что не в восторге и Семак. Да и многие из команды — тоже, которые видели, как тренируется Кокорин и насколько он готов.

На ровном месте «Зенит», без пяти минут чемпион-2019/20, получил удар по репутации. И этот удар — не секундный.

Круги по волне будут идти. Болельщики хотят получить ответ. И если его не будет, то они молчать не станут — вспомните, к примеру, массовый уход Виража с трибуны в знак солидарности с задержанными фанатами «Спартака».