Болельщики «Зенита» критикуют решение по Кокорину. Чем это грозит?
Дмитрий Зеленов — о ситуации вокруг нападающего, который не едет на второй сбор
Дмитрий Зеленов — о ситуации вокруг нападающего, который не едет на второй сбор
Кокорину не дают играть за «Зенит». В сентябре клубу не позволили внести футболиста в заявку на осеннюю часть чемпионата, зимой заблокировали его подготовку к весенней. Объявили об аренде в «Сочи» (главный тренер Сергей Семак и сам форвард узнали об этом из сообщения официального сайта южан), затем, когда уезжать туда Кокорин отказался, не взяли на сбор.
Я пишу обобщенно: «не дают», «не позволили», «не взяли» — и логично спросить, кто именно принимал эти решения? Кто не дает и не позволяет? Но фамилий мы не знаем и, скорее всего, не узнаем, потому что авторы подобных шагов почти всегда остаются в тени.
Важно другое: этот
Всего за пару часов под постом официального
Уверен, что не в восторге и Семак. Да и многие из команды — тоже, которые видели, как тренируется Кокорин и насколько он готов.
Круги по волне будут идти. Болельщики хотят получить ответ. И если его не будет, то они молчать не станут — вспомните, к примеру, массовый уход Виража с трибуны в знак солидарности с задержанными фанатами «Спартака».
Солидарность будет и сейчас. И не с Кокориным — а с футболом. Который в этой ситуации страдает от нефутбола.