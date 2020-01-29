Соболев — в «Спартаке». Все условия и главные слова

Источник: Спорт-Экспресс

22-летний форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев вторую часть сезона проведет в «Спартаке». Клубы договорились об аренде с правом выкупа.

Нападающий должен прибыть в расположение красно-белых на сборе в Катаре до конца этой недели.

В текущем сезоне экс-игрок барнаульского «Динамо», «Томи» и «Енисея» Соболев провел 19 матчей за «Крылья» во всех турнирах и забил 10 голов.

Условия

По данным «СЭ», общие затраты «Спартака» на аренду и последующего летом выкупа 22-летнего форварда составят порядка 5 миллионов евро. Эта сумма распределится в таких пропорциях: за аренду до конца сезона-2019/20 самарцы получат 500 тысяч, а по ее окончании — 4,5 миллиона.

Предполагается, что в июне Соболев подпишет постоянный контракт с москвичами на 4 года. Зарплата нападающего в «Спартаке» с лета составит 1,8 — 1,9 миллиона евро за сезон плюс бонусы за командные достижения.

Подтверждение

Самарцы на своем официальном сайте публикуют релиз: между футбольными клубами «Крылья Советов» и «Спартак» достигнута договоренность о переходе нападающего самарского клуба Александра Соболева в московскую команду.

«Александр Соболев за короткое время стал любимцем болельщиков и неоднократно принимал участие в клубных мероприятиях, отмечая особую поддержку самарских любителей футбола. На данном этапе Александр выбрал другой вариант продолжения своей футбольной карьеры. Футбольный клуб “Крылья Советов” благодарит Александра Соболева за яркую игру и профессиональное отношение в работе с нашим клубом. Желаем успехов в дальнейшей футбольной карьере и всегда будем рады видеть Александра в Самаре в любом качестве», — отмечают волжане.

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Слова

— В первую очередь хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня, — приводит сайт «Крыльев» слова Соболева. — Тренерский штаб, руководство и сотрудников клуба, а также отдельно самарских болельщиков. Благодаря всем вам, я смог добиться высшей цели любого российского футболиста — вызова в сборную. Понимаю, что это был аванс в моей футбольной карьере. Благодаря выступлению за самарский клуб моя мечта стала реальностью. Мне еще много предстоит работать, чтобы в дальнейшем заслужить доверие главной команды страны. И я благодарен «Крыльям», что у меня появился такой шанс. Сейчас я перехожу в другой клуб, но Самара для меня стала второй родиной, новым трамплином в моей карьере. Я всегда с удовольствием буду вспоминать людей, с которыми работал в «Крыльях».