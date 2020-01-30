СМИ назвали возможную причину иска «Локомотива» к Геркусу
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Претензии московского футбольного клуба «Локомотив» к бывшему президенту и генеральному директору Илье Геркусу могли возникнуть
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Претензии московского футбольного клуба «Локомотив» к бывшему президенту и генеральному директору Илье Геркусу могли возникнуть
Во вторник сайт арбитражного суда Москвы сообщил, что «Локомотив» подал иск к Геркусу и требует взыскать с него около 144,6 миллиона рублей. Заявление было подано во вторник.
Директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо рассказал изданию, что по результатам аудита к предыдущим руководителям клуба возникли вопросы. «В связи с отсутствием ответов клуб был вынужден обратиться в суд для разрешения сложившихся разногласий», — отметил Брейдо.
Сам Геркус отверг теоретическую возможность претензий и намерен подать ответный иск.
Геркус был приглашен на пост президента «Локомотива» летом 2016 года, затем стал гендиректором клуба. При Геркусе команда стала чемпионом России и завоевала Кубок страны. Функционер покинул «Локомотив» в конце декабря 2018 года.