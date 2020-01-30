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01:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ назвали возможную причину иска «Локомотива» к Геркусу

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Претензии московского футбольного клуба «Локомотив» к бывшему президенту и генеральному директору Илье Геркусу могли возникнуть из-за возможных нарушений при назначении премий сотрудникам клуба, сообщает «Коммерсант».

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Источник: Спорт РИА Новости

Во вторник сайт арбитражного суда Москвы сообщил, что «Локомотив» подал иск к Геркусу и требует взыскать с него около 144,6 миллиона рублей. Заявление было подано во вторник.

Директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо рассказал изданию, что по результатам аудита к предыдущим руководителям клуба возникли вопросы. «В связи с отсутствием ответов клуб был вынужден обратиться в суд для разрешения сложившихся разногласий», — отметил Брейдо.

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Сам Геркус отверг теоретическую возможность претензий и намерен подать ответный иск.

Геркус был приглашен на пост президента «Локомотива» летом 2016 года, затем стал гендиректором клуба. При Геркусе команда стала чемпионом России и завоевала Кубок страны. Функционер покинул «Локомотив» в конце декабря 2018 года.

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16 января 2019© Ньюстюб
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