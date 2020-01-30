Открепили в ссылку: основной вариант для Кокорина — отъезд в Европу
Представители нападающего пытаются договориться с «Зенитом» о досрочном расторжении контракта.
Представители нападающего пытаются договориться с «Зенитом» о досрочном расторжении контракта.
Александр Кокорин отказался от аренды в «Сочи», за что «Зенит» сослал его во вторую команду. Вчера клуб отправился на второй зимний сбор в Испанию без опального нападающего. И всё это несмотря на то, что главный тренер питерцев Сергей Семак до последнего заявлял, что 28-летний форвард нужен ему в основе коллектива. Теперь уже с уверенностью можно сказать, что карьера Кокорина в стане
Как сообщил источник нашего издания, Александр Кокорин и его представители понимают, что на фоне скандала, который разразился
— Оставлю вопросы о расторжении контракта и приоритете переезда в Европу без комментариев, — заявил «Известиям» отчим Александра Кокорина Кирилл Логинов, который неформально является его агентом. — Пусть лучше «Зенит»
В Германии, Франции, Италии, Испании, Турции и Нидерландах трансферное окно закрывается 31 января. А в Португалии — 2 февраля. В менее статусных лигах период дозаявок длится дольше. В Израиле — до 6 февраля, в Сербии — до 7-го, в Румынии, Хорватии и Швейцарии — до 17-го, а на Украине — до 28-го. В Польше же трансферное окно и вовсе откроется только 2 марта.
— Устроиться в европейский клуб будет крайне непросто, — сказал «Известиям» известный футбольный агент Дмитрий Селюк. — Времени осталось мало. Понятно, что Кокорин — отличный футболист, но когда руководство любого клуба посмотрит, где игрок провел последний год, это серьезно может повлиять на мнение о нем. Сложно представить, что
Именно при нем Кокорин дебютировал в главной команде страны. Но генеральный директор «Зенита» Александр Медведев публично заявил, что клуб не отдает в аренду ведущих игроков. А сейчас уже непонятно, насколько скандальный футболист нужен самими голландцам. Особенно с учетом того, что 27 января они приобрели 20-летнего словацкого форварда Роберта Боженика.
Сегодня сложно поверить в возможность продолжения карьеры Кокорина в «Зените» или «Сочи». 29 января питерцы отправились на второй зимний сбор в Испанию, и Александра в списке его участников не оказалось. При этом и на сбор с «Сочи» в Турцию он не поехал. В итоге руководство питерцев приняло решение отправить футболиста в «Зенит-2».
— Нужно убрать всё это щеконадувательсво и поехать играть в «Сочи», — добавил «Известиям» Дмитрий Селюк. — Мне вообще непонятно, почему Кокорин отказывается. Там отличный коллектив, со многими игроками он давно знаком. Сильный тренер и сильный руководитель Борис Романович Ротенберг, с которым Саша работал в «Динамо». Почему это проблема — поехать на три месяца, набрать форму и вернуться в «Зенит»? Кокорину не нравится, что питерцы не предупредили его, когда согласовали аренду? А он клуб предупредил, когда сел в тюрьму? Нет, тогда он подвел команду. Но
В сентябре прошлого года Александр Кокорин вышел на свободу по УДО. Вместе со своим братом Кириллом и футболистом Павлом Мамаевым он отбывал наказание за две драки в Москве, случившиеся в октябре 2018 года.
Севастиан Терлецкий