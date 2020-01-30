Юрий Семин: Неудачная серия «Локо»? А кто выиграл Кубок и Суперкубок России?

Источник: РИА "Новости"

— За время отпуска и первого сбора проанализировали неудачную серию «Локо» в конце осенней части сезона — одна победа, две ничьи и семь поражений в десяти последних официальных матчах перед зимней паузой? — вопрос Семину.

— Время лечит. Нужно было разобраться в причинах случившегося. Думаю, нам это удалось.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--21420f0628fca0f3224a" data-vnd="21420f0628fca0f3224a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=21420f0628fca0f3224a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

— И к какому выводу пришли?

— Имелись объективные факторы — у нас оказалось слишком много травмированных игроков основного состава. Целых шесть!

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— Раньше сталкивались с такой эпидемией?

— Нет. Такое у меня впервые.

— Какие-то просчеты в тренировочном процессе допускали?

— Нет. Мы ни в чем не ошиблись. Был такой плотный график матчей, что практически не успевали тренироваться, больше занимались восстановлением. При этом как возможно спрогнозировать, допустим, повреждение Крыховяка, которого во встрече с «Краснодаром» ударил Ари? В итоге Гжегож получил сотрясение. Или как предсказать перелом пальца у Жоау Мариу?

— Но ведь случались и мышечные травмы — у тех же Миранчуков.

— Согласен. Но здесь есть объективные причины.

— Хотите сказать, что футболисты оказались не готовы к такому календарю и нагрузкам?

— Вы правы. Уровень подготовки не соответствовал напряжению в матчах. Почему? Мы фактически собрались все вместе только за десять дней до начала сезона.

— Почему?

— Разные обстоятельства сказались. С одними еще не подписали контракты, другие еще не доехали до нас, как, например, Жоау Мариу. Словом, много нюансов. Фактически «Локомотив» провел очень короткий летний сбор.

Для закладки фундамента этого времени не хватило. Дальше пошли игры. Считаю, что очень хорошо стартовали. Даже лучше, чем в чемпионский сезон. Но в итоге плотный график сказался на травматичности ребят.

— Эпидемия повреждений была неизбежна?

— В целом, да. Усталость накапливалась. А у нас не имелось возможности серьезно ротировать состав.

— Как дела у Жоау Мариу?

— Он уже тренируется в общей группе.

— Будете ли выкупать права на португальца?

— Очень сложный момент. Многое зависит от того, кого мы купим. А, может, никого и не приобретем. Так что пока без конкретики. От моего желания не все зависит — есть еще совет директоров, трансферный комитет. Но я представил список позиций, которые хотел бы укрепить.

— Кверквелия полностью решил проблемы со здоровьем?

— Да — набрал физические кондиции. У него была очень редкая травма, я впервые с таким столкнулся.

— Какой диагноз?

— Перенапряжение икроножных мышц. Но теперь худшее уже позади. Сейчас Соломон работает на все 100 процентов. Вернет ли место в составе? Это зависит от него самого.

— Видели ваше фото с Фарфаном на базе. Перуанец в каком состоянии?

— Мне бы очень хотелось, чтобы он как можно быстрее поправился. Это тот форвард, который способен решать исход матчей. У Джефферсона есть очень ценное качество, от бога — чувствует, где и когда должен оказаться, чтобы забить. Но не забывайте, что у Фарфана была тяжелая травма — воспаление хрящей коленного сустава. Нападающий тренируется, но…

— Что говорят врачи?

— Точного прогноза сейчас нет.

— Есть опасения, что он вообще не сыграет весной?

— Да, есть.

— Какое поражение в первой части турнира РПЛ вы восприняли более болезненно — от «Спартака» (0:3) или от тульского «Арсенала» (0:4)?

— Наверное, от «Спартака». Но мы почему-то все время говорим о серии неудач. Не забывайте, что «Локомотив» продолжает бороться за место в Лиге чемпионов. В 2019 году взяли два трофея — российские Кубок и Суперкубок. А розыгрыш РПЛ еще продолжается. Конечно, отставание от «Зенита» довольно серьезное, но мы рук не опускаем.

АВТОРЫ:

Александр Львов

Виталий Айрапетов