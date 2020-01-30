Шансы Соболева, состояние Шюррле и другие интриги сбора «Спартака» в Катаре!

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«Спартак» уже в Катаре. Тренируется на еще более роскошных полях, чем в ОАЭ, живет в отличных условиях, а в ногах футболистов после нагрузок первого сбора должна появиться легкость. Пришло время товарищеских матчей, которые покажут, в каком направлении движется команда и что от нее можно ожидать весной.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--21420f0628fca0f3224a" data-vnd="21420f0628fca0f3224a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=21420f0628fca0f3224a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

Пока это только середина пути, «Спартак» — 2020 на турнире Кубок Париматч Премьер вряд ли предстанет в полной боевой готовности, потому что Доменико Тедеско четко расставил приоритеты:

первый сбор — физический и тактический фундамент;.

второй — постановка игры;.

третий — генеральная репетиция.

Сейчас как раз и происходит самое важное — красно-белые ставят игру, и в Катаре мы увидим, как именно.

Есть в таких турнирах один подвох. Победы не имеют особой ценности, тогда как поражения расстраивают почти по-настоящему. Так что болельщикам следует сразу настроиться на философский лад. Товарищеские встречи — тот случай, когда процесс важнее результата.

В прошлом году «Спартак» вынес всех, включая «Зенит» и «Локомотив», экс-капитан Денис Глушаков радостно потрясал трофеем, но что было дальше, мы хорошо помним.

Это не значит, что сейчас надо всем проиграть. Но относиться к любому результату следует осторожно. Потому что результат, который не влияет на турнирную таблицу в чемпионате, вторичен.

А что тогда действительно важно? Помимо абстрактного (на данный момент) футбола Тедеско есть вполне конкретные интриги. Перечислим основные.

Состояние Шюррле

Андре Шюррле | Источник: РИА

Нас впечатлил старт Андре в «Спартаке», но это быстро прошло. Бронхит, долгое восстановление, неудачные осенние матчи, и вот из чемпиона мира и главной звезды нового «Спартака» немец для многих превратился в «хилого вегана». И хотя Шюррле уже несколько раз отвечал по поводу своей диеты (он ест и рыбу, и мясо, когда хочет), шлейф физической немощи по-прежнему преследует его. Привести Андре в порядок — это было одной из ключевых задач Тедеско. На первом сборе легионер отпахал наравне со всеми, травмы остались позади. Ждем презентации в Катаре.

Роль Бакаева

Зелимхан Бакаев | Источник: РИА

В первой части чемпионата Зелимхан стал лидером команды, главным ее созидателем. Органично занял место «десятки» и ни разу не разочаровал болельщиков.

К сожалению, прогрессирующим молодым футболистам в России часто не хватает стабильности. За всплеском может последовать спад — тем более, после долгой паузы.

Кроме того, пока не до конца понятно, как скажется на Зелимхане уход его брата Солтмурада в «Рубин». Тедеско поговорил об этом с Бакаевым-старшим, все ему объяснил, они друг друга вроде бы поняли. Но в любом случае эти факторы создают риск.

Кто лишний в центре

Доменико Тедеско | Источник: РИА

Базовая схема Тедеско — 5−3−2, он это еще раз подтвердил в недавнем интервью. И в «Спартаке» на три места в середине поля — шесть претендентов. Крал, Умяров, Гулиев, Зобнин, Бакаев и Тил.

Пройдемся по каждому.

Крал — прямо сейчас самый готовый и самый профессиональный футболист команды. Представить без него стартовый состав невозможно.

Умяров — одно из открытий сезона, действует уверенно, не без ошибок, но претензий к нему мало.

Зобнин — еще один образец профессионального подхода к делу, универсал, да еще и вице-капитан.

Бакаев — сказали о нем выше, главный креативщик.

Тил — самая дорогая покупка «Спартака» в прошлое окно, не раскрылся осенью, но сейчас — огромные ожидания и, соответственно, огромные амбиции у него самого.

Гулиев — выглядит в этой компании слабым звеном, однако и у него есть козыри: отличная физическая подготовка, цепкость, поставленный удар. Плюс — свой воспитанник.

Более четкое разделение труда облегчило бы задачу Тедеско, но проблема в том, что среди названных футболистов, например, нет ни одного чистого опорника. Чуть облегчает конкуренцию перевод Зобнина на правый фланг и способность Крала сыграть в центре обороны. Но как вписать дорогущего Тила — по-прежнему вопрос.

Поищем ответы в Катаре.

Нападение

Эсекиэль Понсе | Источник: РИА

У «Спартака» на первом сборе было два нападающих, один из которых считается еще и вингером — Понсе и Ларссон.

Это проблема, с которой нужно было что-то делать. Понсе может получить травму и дисквалификацию, и тогда «Спартак» вообще останется без классических форвардов. Сыграть с ложной девяткой, переориентировать Тила и Шюррле, найти еще какой-то ход? Хорошая задача для жонглера Тедеско.

Но к решению подключились Цорн и селекционный отдел. «Спартак» арендовал нападающего «Крыльев» Соболева с правом выкупа. За форварда боролись многие, красно-белые сработали четче и быстрее. Посмотрим, сумеет ли талантливый нападающий раскрыться в составе большой команды.

Фланги обороны

Айртон | Источник: РИА

Слева все более-менее ясно. Первый выбор — Айртон, второй — Мельгарехо, способный также выйти на других позициях.

Куда запутаннее расклад на правом фланге, который был вынужден прикрывать Зобнин. И это при том, что людей там хватает.

Ветеран Ещенко впечатлил показателями на первом сборе. Значит ли это, что и в остальных показателях защитник прибавит? Риторический вопрос.

Рассказов. Тедеско понравилось, как он отработал на первом сборе, и у Николая неплохие шансы взять персональный реванш весной, вот только сейчас вокруг его фигуры очень сомнительные игры начали вести агенты.

Якобы защитник недоволен своим положением, а в его услугах заинтересованы в бундеслиге. Всего один полный матч при Тедеско это, конечно, повод для недовольства, но точно не повод для интереса из Германии. Лучше бы помощникам Рассказова не мешать своему клиенту думать футболе.

Баду и Маслов. Оба футболиста поехали с основой и на второй сбор, это хороший сигнал для обоих. Маслов может сыграть и справа на фланге и правого центрального, слышал о нем немало лестных отзывов. Ну, а Баду доказывает право быть в «Спартаке» фантастической самоотдачей.

Очень интересно, получат ли они немного игрового времени в турнире. Думаю, да.