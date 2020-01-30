Шансы Соболева, состояние Шюррле и другие интриги сбора «Спартака» в Катаре!
Дмитрий Зеленов — о своих ожиданиях от игры
Дмитрий Зеленов — о своих ожиданиях от игры
«Спартак» уже в Катаре. Тренируется на еще более роскошных полях, чем в ОАЭ, живет в отличных условиях, а в ногах футболистов после нагрузок первого сбора должна появиться легкость. Пришло время товарищеских матчей, которые покажут, в каком направлении движется команда и что от нее можно ожидать весной.
Пока это только середина пути, «Спартак» — 2020 на турнире Кубок Париматч Премьер вряд ли предстанет в полной боевой готовности, потому что Доменико Тедеско четко расставил приоритеты:
первый сбор — физический и тактический фундамент;.
второй — постановка игры;.
третий — генеральная репетиция.
Сейчас как раз и происходит самое важное —
Есть в таких турнирах один подвох. Победы не имеют особой ценности, тогда как поражения расстраивают почти
Это не значит, что сейчас надо всем проиграть. Но относиться к любому результату следует осторожно. Потому что результат, который не влияет на турнирную таблицу в чемпионате, вторичен.
А что тогда действительно важно? Помимо абстрактного (на данный момент) футбола Тедеско есть вполне конкретные интриги. Перечислим основные.
Нас впечатлил старт Андре в «Спартаке», но это быстро прошло. Бронхит, долгое восстановление, неудачные осенние матчи, и вот из чемпиона мира и главной звезды нового «Спартака» немец для многих превратился в «хилого вегана». И хотя Шюррле уже несколько раз отвечал по поводу своей диеты (он ест и рыбу, и мясо, когда хочет), шлейф физической немощи
В первой части чемпионата Зелимхан стал лидером команды, главным ее созидателем. Органично занял место «десятки» и ни разу не разочаровал болельщиков.
К сожалению, прогрессирующим молодым футболистам в России часто не хватает стабильности. За всплеском может последовать спад — тем более, после долгой паузы.
Кроме того, пока не до конца понятно, как скажется на Зелимхане уход его брата Солтмурада в «Рубин». Тедеско поговорил об этом с
Базовая схема Тедеско — 5−3−2, он это еще раз подтвердил в недавнем интервью. И в «Спартаке» на три места в середине поля — шесть претендентов. Крал, Умяров, Гулиев, Зобнин, Бакаев и Тил.
Пройдемся по каждому.
Крал — прямо сейчас самый готовый и самый профессиональный футболист команды. Представить без него стартовый состав невозможно.
Умяров — одно из открытий сезона, действует уверенно, не без ошибок, но претензий к нему мало.
Зобнин — еще один образец профессионального подхода к делу, универсал, да еще и
Бакаев — сказали о нем выше, главный креативщик.
Гулиев — выглядит в этой компании слабым звеном, однако и у него есть козыри: отличная физическая подготовка, цепкость, поставленный удар. Плюс — свой воспитанник.
Более четкое разделение труда облегчило бы задачу Тедеско, но проблема в том, что среди названных футболистов, например, нет ни одного чистого опорника. Чуть облегчает конкуренцию перевод Зобнина на правый фланг и способность Крала сыграть в центре обороны. Но как вписать дорогущего Тила —
Поищем ответы в Катаре.
У «Спартака» на первом сборе было два нападающих, один из которых считается еще и вингером — Понсе и Ларссон.
Это проблема, с которой нужно было
Но к решению подключились Цорн и селекционный отдел. «Спартак» арендовал нападающего «Крыльев» Соболева с правом выкупа. За форварда боролись многие,
Слева все
Куда запутаннее расклад на правом фланге, который был вынужден прикрывать Зобнин. И это при том, что людей там хватает.
Ветеран Ещенко впечатлил показателями на первом сборе. Значит ли это, что и в остальных показателях защитник прибавит? Риторический вопрос.
Якобы защитник недоволен своим положением, а в его услугах заинтересованы в бундеслиге. Всего один полный матч при Тедеско это, конечно, повод для недовольства, но точно не повод для интереса из Германии. Лучше бы помощникам Рассказова не мешать своему клиенту думать футболе.
Баду и Маслов. Оба футболиста поехали с основой и на второй сбор, это хороший сигнал для обоих. Маслов может сыграть и справа на фланге и правого центрального, слышал о нем немало лестных отзывов. Ну, а Баду доказывает право быть в «Спартаке» фантастической самоотдачей.
Очень интересно, получат ли они немного игрового времени в турнире. Думаю, да.
Дмитрий Зеленов