Названа причина отказа «Зенита» от Исламхана
Накануне
Накануне
В нем не оказалось имени капитана сборной Казахстана по футболу Бауыржана Исламхана. Последний находился на просмотре в «Зените» на первом сборе команды в Катаре. Там казахстанец провел два контрольных матча за питерцев: против катарского «Аль-Увайнаха» (10:0) он отыграл весь второй тайм и отдал две голевые передачи, а во встрече с австрийским «Зальцбургом» (3:6) вышел в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте. После второй игры главный тренер питерцев Сергей Семак заявил, что вопрос о том, приедет ли Исламхан на второй УТС, будет обсуждаться с руководством клуба.
Автор блога «Инженерный подход» на Sports.ru попытался разобраться в ситуации с Исламханом.
«После вчерашнего шторма на второй сбор «Зенита» не полетел не только Кокорин, но и Исламхан.
Это лишь мои догадки, но есть стойкое ощущение, что эти две параллельно развивающихся истории на самом деле были взаимосвязаны. А главное связующее звено — Сергей Семак.
Судя по всему, инициатива с вызовом на просмотр Исламхана исходила не от тренерского штаба, и уж тем более не от селекционеров/аналитиков. Интерес клуба к лидеру сборной Казахстана, главным образом, имел экономический подтекст, спортивная составляющая была второстепенной.
Но начну
Семак на протяжении сбора очень осторожно высказывался о перспективах новичка, намекая на то, что ясность появится только после контрольного матча с «Зальцбургом». Исламхан в ключевой для себя момент не впечатлил, хотя против австрийского чемпиона едва ли не половина игроков основной обоймы отыграли в диапазоне от «слабо» до «отвратительно».
Но при этом надо отдавать себе отчет, что это
Другой вопрос, что Семак
Но если
Давайте вспомним, что Казахстан — это не только братское государство, но и очень перспективный рынок для развития и продвижения бренда, а Бауыржан мог оказаться первым казахом в российском
Мощный прирост теле- и
И вот отсюда возникает резонный вопрос: что лучше с позиции менеджера — подписать свободного агента Исламхана, затраты на которого (зарплата + подъемные) вполне реально отбить даже на футболках, или переподписать
Добавив к этому факторы лимита (летом оба окажутся в равных условиях), травматичности (не в пользу второго) и возраста (тоже не в пользу второго), делаем однозначный вывод: выбрать Олега можно только при условии, что в футбольном плане он на порядок (!) сильнее.
Понятно, что тренер отвечает за результат и экономические резоны его волнуют
В то же время не исключаю, что Семак вполне мог согласиться взять для ротации
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