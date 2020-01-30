Названа причина отказа «Зенита» от Исламхана

Источник: AP 2020

В нем не оказалось имени капитана сборной Казахстана по футболу Бауыржана Исламхана. Последний находился на просмотре в «Зените» на первом сборе команды в Катаре. Там казахстанец провел два контрольных матча за питерцев: против катарского «Аль-Увайнаха» (10:0) он отыграл весь второй тайм и отдал две голевые передачи, а во встрече с австрийским «Зальцбургом» (3:6) вышел в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте. После второй игры главный тренер питерцев Сергей Семак заявил, что вопрос о том, приедет ли Исламхан на второй УТС, будет обсуждаться с руководством клуба.

Автор блога «Инженерный подход» на Sports.ru попытался разобраться в ситуации с Исламханом.

«После вчерашнего шторма на второй сбор «Зенита» не полетел не только Кокорин, но и Исламхан.

Это лишь мои догадки, но есть стойкое ощущение, что эти две параллельно развивающихся истории на самом деле были взаимосвязаны. А главное связующее звено — Сергей Семак.

Судя по всему, инициатива с вызовом на просмотр Исламхана исходила не от тренерского штаба, и уж тем более не от селекционеров/аналитиков. Интерес клуба к лидеру сборной Казахстана, главным образом, имел экономический подтекст, спортивная составляющая была второстепенной.

Но начну все-таки со второй.

Семак на протяжении сбора очень осторожно высказывался о перспективах новичка, намекая на то, что ясность появится только после контрольного матча с «Зальцбургом». Исламхан в ключевой для себя момент не впечатлил, хотя против австрийского чемпиона едва ли не половина игроков основной обоймы отыграли в диапазоне от «слабо» до «отвратительно».

Но при этом надо отдавать себе отчет, что это все-таки первый сбор (!) и игроки под нагрузками, которые все переносят очень по-разному. Поэтому в принципе не было бы ничего криминального в том, чтобы продлить ознакомительный период еще на пару недель.

Другой вопрос, что Семак все-таки имел сильно больше информации, наблюдая за Исламханом непосредственно в тренировочном процессе. Сергей Богданович вполне мог руководствоваться принципом «брать игроков, которые сильнее имеющихся», и это тоже разумная тренерская позиция.

Но если все-таки вернуться к экономическому аспекту проблемы и посмотреть на ситуацию с позиции менеджера, то здесь уже далеко не все так однозначно.

Давайте вспомним, что Казахстан — это не только братское государство, но и очень перспективный рынок для развития и продвижения бренда, а Бауыржан мог оказаться первым казахом в российском топ-клубе. Есть подозрение, что зенитовские футболки с фамилией Исламхан разлетались бы как пирожки не только на родине, но и в отдельных регионах России, где казахская диаспора весьма многочисленна.

Мощный прирост теле- и интернет-аудитории на всех клубных ресурсах тоже был бы обеспечен, причем на первых порах — вне зависимости от того, насколько часто новичок бы появлялся на поле.

И вот отсюда возникает резонный вопрос: что лучше с позиции менеджера — подписать свободного агента Исламхана, затраты на которого (зарплата + подъемные) вполне реально отбить даже на футболках, или переподписать плюс-минус за те же деньги условного Шатова, который может «самоокупиться» только на поле, да и то лишь в теории?

Добавив к этому факторы лимита (летом оба окажутся в равных условиях), травматичности (не в пользу второго) и возраста (тоже не в пользу второго), делаем однозначный вывод: выбрать Олега можно только при условии, что в футбольном плане он на порядок (!) сильнее.

Понятно, что тренер отвечает за результат и экономические резоны его волнуют постольку-поскольку. Семак уверенно добивается результата в России и с нынешним составом, и усиление ему нужно, главным образом, для успешного решения лигочемпионских задач. Очевидно, что Исламхан в этом контексте рассматриваться просто не мог и изначально не входил в планы главного тренера, а был креатурой зенитовского менеджмента.

В то же время не исключаю, что Семак вполне мог согласиться взять для ротации что-нибудь не слишком ему нужное, исходя из экономической выгоды, если бы его демонстративно не лишили игрока, в котором Сергей Богданович был лично заинтересован.