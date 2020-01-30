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12:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В погоне за родителями: очаровательная Майя Семак ждет первенца

На прошлой неделе супруга Сергея Семака Анна объявила на своей странице в Instagram о том, что ее дочь от первого брака ждет первенца. Сама Майя тоже решила не скрывать от своих подписчиков эту новость.

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«Время поделиться нашим счастьем с миром», — прокомментировала Майя Семак свой пост на странице в Instagram.

Старшей дочери Анны и падчерице Сергея Семака 20 лет. Она учится, любит моду и стиль, поэтому всегда выглядит очень классно и эффектно. Особенно отлично она смотрится в одежде для беременных.

Ее бойфренд и отец будущего ребенка — 21-летний студент Высшей школы менеджмента СПбГУ Евгений Гуревич. По признаниям самой Майи, Женя длительное время не знал, кто ее отец.

«Я ни разу не говорила: “Привет, я Майя, мой папа Сергей Семак”. Мой молодой человек узнал, кто мой отец, только спустя полгода наших отношений», — заявила девушка в интервью изданию Собака.

Очаровательная девушка любит спорт. Она с удовольствием посещает матчи «Зенита», а также является вице-чемпионкой Европы по ездовому спорту.

Еще Майя не отказывает себе в удовольствии посещать светские мероприятия. В 2018 году она была участницей знаменитого бала дебютанток журнала Tatler.

Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак, супруга Анна и дочь Майя перед началом бала дебютанток журнала Tatler в Москве. | Источник: РИА "Новости"

Стоит отметить, что информация о пополнении в стане далеко немаленькой семьи Семаков была воспринята с большим восторгом. Супруга Сергея Анна отметила, что их семья — «абсолютные чемпионы по уходу за младенцами».

«Вернувшись из Непала, я встретила старшую дочь. Она была взволнована, хотела поговорить со мной и отцом наедине. Вот тогда то я и поняла кто он — этот малыш, которого я почувствовала сердцем где-то  во Вселенной. Это мой внук. Господи, как можно сделать абсолютно счастливых людей ещё более счастливыми? Радовались мы, радовались наши любимые Майя с Женей, делились планами, я сразу предупредила, чтобы о нянях даже не думали — молодая рок-н-рольная бабушка, управляющая катером — это и лучший друг, и самый надёжный уход», — написала Анна Семак в своем аккаунте в Instagram.

Напомним, что Семак женат вторым браком. У звездных супругов есть дети от первых браков: у Сергея — сын Илья, у Анны — дочь Майя, а также ПЯТЬ общих детей: Семен, Савва, Варвара, Иван и Илария, родившаяся в феврале 2013 года.

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В 2017 году Семак и его жена Анна получили ежегодную московскую городскую премию за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот «Крылья аиста».

В июле 2016 года пара удочерила девочку Таню с ограниченными возможностями из детского дома.

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Возвращаясь к нашей сегодняшней героине, мы хотим пожелать будущей маме легких родов и здоровья! Нет никаких сомнений, что опытные в делах воспитания Сергей и Анна возьмут под свое крыло молодых родителей и такое нелегкое, но прекрасное дело, как воспитание малыша, станет очередной легкой прогулкой для семьи Семаков!

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