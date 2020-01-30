Президент «Урала»: Если бы Кокорин согласился на наши условия, я бы принёс его на руках
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
«Мы были бы не против взять Александра Кокорина, я уже это говорил, но нам не потянуть его контракт, очень тяжело. Если бы он согласился на наши условия, я бы принёс его на руках. Что касается переговоров, то мы их сейчас не ведём», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Напомним, 21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды до конца нынешнего сезона. Позднее в «Зените» подтвердили договорённость о трансфере. При этом отчим и агент 28-летнего форварда заявлял, что игрок не намерен уходить из петербургского клуба. Позже «Зенит» назвал состав на второй зимний сбор, в котором не оказалось Александра Кокорина.