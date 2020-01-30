Президент «Урала»: Если бы Кокорин согласился на наши условия, я бы принёс его на руках

«Мы были бы не против взять Александра Кокорина, я уже это говорил, но нам не потянуть его контракт, очень тяжело. Если бы он согласился на наши условия, я бы принёс его на руках. Что касается переговоров, то мы их сейчас не ведём», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.