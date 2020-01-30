Текущие события
Футбол. Зарубежный
29.01
Вест Хэм Юнайтед
Ливерпуль
02
Футбол. Зарубежный
31.01
Герта
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
31.01
Ренн
Нант
Футбол. Зарубежный
1.02
Гранада
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
1.02
Лестер
Челси
Футбол. Зарубежный
1.02
Болонья
Брешиа
Все события
Фоторепортажи
19Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы!
23Пушкин и витязи, елка и драники. Звезды КХЛ в Москве
14:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент «Урала»: Если бы Кокорин согласился на наши условия, я бы принёс его на руках

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

Наверх
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

«Мы были бы не против взять Александра Кокорина, я уже это говорил, но нам не потянуть его контракт, очень тяжело. Если бы он согласился на наши условия, я бы принёс его на руках. Что касается переговоров, то мы их сейчас не ведём», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, 21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды до конца нынешнего сезона. Позднее в «Зените» подтвердили договорённость о трансфере. При этом отчим и агент 28-летнего форварда заявлял, что игрок не намерен уходить из петербургского клуба. Позже «Зенит» назвал состав на второй зимний сбор, в котором не оказалось Александра Кокорина.

Читайте также
Урал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Великолепная красотка - жена футболиста "Зенита"!
Еще один невероятный вечер Овечкина. Он переписал кучу рекордов
Петр Ян: Обхожу опасные моменты, чтобы не уехать лет на пять
Очаровательная дочь Сергея Семака ждет ребенка (фото)
Красавица-футболистка покорила фанатов, не выходя на поле (фото)
Отдохнувший «Ливерпуль» выиграл. Клопп не зря ротирует состав
Первый ушел: итоги четвертьфиналов Australian Open
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь